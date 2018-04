‘La altura es una circunstancia más de este juego, de este deporte’: Braghieri

Este jueves, a las 7:30 p.m., en el estadio Hernando Siles, de La Paz, Atlético Nacional visitará a Bolívar por su tercer partido de Copa Libertadores, en la que ha tenido dos victorias y busca la tercera del campeonato.

Con Arsenal de Sarandí y Lanús, el defensa Diego Braghieri disputó varios partidos en La Paz. La experiencia del argentino hace que el verdolaga se encuentre bien preparado de cara al desafío de este jueves contra Bolívar en el Hernando Siles. Previo al partido, Braghieri habló desde Santa Cruz de la Sierra y analizó lo que puede ser este trascendental juego de cara a la clasificación a los octavos de final.



“Vinimos a buscar los tres puntos, tenemos que hacer un partido inteligente, no es fácil, ellos juegan en una cancha difícil y más en la altura. Debemos estar tranquilos, sumar y quedar a un pasito de la clasificación”, expresó el santafesino.



Sobre el compromiso, Braghieri señaló que “debemos estar concentrados, tratar de no salir ‘a lo loco’, ellos desde el comienzo van a salir a meternos en nuestro arco. Hay que estar bien compactos, mantener el cero en nuestro arco que será fundamental a la hora de conseguir un buen resultado y aprovechar los espacios que nos den”.



Además, “es importante estar muy concentrados los primeros 15 minutos, sabemos que la altura, la cancha y el estar de local es un plus para que nos vengan a presionar”.



En cuanto al factor atmosférico en tierras bolivianas, Diego destacó que “la altura es una circunstancia más de este juego, de este deporte. Por supuesto que hay que tomar recaudos necesarios, no vamos con la idea que vamos a sufrir en la altura, tenemos la idea de afrontar un partido más, un duelo de Copa y estamos mentalizados en avanzar de la zona de grupos y para esto no nos podemos volver con las manos vacías”.



Para el exLanús es fundamental pensar en la victoria, sin embargo, también sería bueno ‘arañar’ un punto. “No sé si un triunfo sería empatar, pero va a ser importante. Nosotros vamos con la intención de ganar, pero no hay que volver con las manos vacías. Si no se puede ganar, con un punto que sumemos nos vamos contentos”, acotó.



Finalmente, elogió la hinchada verdolaga que siempre los acompañan. “Ayer lo hablé con los compañeros, estamos muy agradecidos del acompañamiento de los hinchas. A donde vamos en Colombia o en Sudamérica contamos con ese apoyo, se hacen sentir y para nosotros es muy importante”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín