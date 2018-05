Nacional visita a Delfín para sellar su lugar en los octavos de Copa

Atlético Nacional visitará este martes a Delfín de Manta desde las 5:30 p.m. por la quinta fecha del grupo 2 en la Copa Libertadores 2018. Con la clasificación al alcance de la mano, los verdolagas viajaron a Ecuador para enfrentar al conjunto cetáceo que tiene la última oportunidad para buscar un lugar en los octavos de final.

Entre los convocados, se destacan las ausencias de Dayro Moreno y Macnelly Torres por decisión técnica, mientras que Felipe Aguilar tampoco fue tenido en cuenta debido a que está superando la lesión en su cuádriceps izquierdo. Camilo Zúñiga ajustó su quinta convocatoria y de jugar, volvería tras una década en participar del torneo de clubes más importantes del continente.



Aguilar sería reemplazado por Daniel Bocanegra, el tolimense llegó a los 200 partidos con el equipo verdolaga y buscará que el 201 sea con clasificación a bordo. “Debemos tener la responsabilidad de buscar un resultado que nos garantice estar en la próxima ronda, sabemos que no será fácil pero estamos preparados para asumir este reto. En el fútbol hay muchas sorpresas y no queremos ninguna”.



En cuanto al estadio Jocay de Manta, Bocanegra remarcó que será un escenario conocido, aunque a él no le tocó jugar contra Emelec en aquel 2015, sabe que es un lugar donde Nacional debe mostrar su categoría y salir a proponer. “Estamos preparados para salir a jugar en todos los escenarios y ganar, aún más que estamos cerca de clasificarnos. Vamos por la victoria, si no se puede, debemos sumar”.



Por su parte, el técnico Jorge Almirón es consciente de la importancia que será sumar para lograr el segundo objetivo del semestre que es estar en los octavos de final de la Copa. “Este partido cambiará porque somos visitantes, la cancha no está en buen estado. Sin embargo, intentaremos plasmar nuestro juego. El tipo de partido que se dé, lo debemos afrontar”, sustentó.



Alineaciones probables



Delfín: Pedro Ortiz; Pedro Pablo Perlaza, Luis Luna, Roberto Luzarraga, Giovanny Nazareno; Bruno Piñatares, Jesi Godoy, Andrés Chicaiza, Henry Patta; José Arismendi y Carlos Garcés.

D.T.: Fabian Bustos.



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Diego Braghieri; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez; Reinaldo Lenis, Vladimir Hernández, Gustavo Torres.

D.T.: Jorge Almirón



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín