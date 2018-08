‘Es dura la derrota, pero se puede dar vuelta’: Jorge Almirón

Atlético Tucumán le ganó 2-0 a Atlético Nacional por la ida de los octavos de final y de esta manera el cuadro colombiano peligra su estadía en la Copa Libertadores por el mal juego que viene demostrando últimamente.

Jorge Almirón, director técnico de Atlético Nacional habló en rueda de prensa tras la caída de su equipo ante los tucumanos. “Fue un partido muy parejo. Tucumán nos esperó y nosotros tuvimos errores muy puntuales. Arrancar el partido perdiendo tan temprano no estaba pensado”, dijo al dar un balance de los 90 minutos.



Sobre la ausencia de Dayro Moreno en el once titular, Almirón explicó: “Dayro antes de viajar venía enfermo y no me daba para ponerlo todo el partido”.



“Es una derrota dura, no la esperábamos porque el equipo venía con la mentalidad de hacer un buen partido y poder ganar aquí”, expresó sobre lo que significa esta caída en Tucumán para el plantel.



Nacional tuvo el balón la mayoría del tiempo, pero no pudieron inquietar el área defendida por Cristian Lucchetti. Sobre esto, Almirón comentó: “Ellos fueron muy certeros con las dos chanches que tuvieron y después no hubo mucho más. Tuvimos dominio de juego y nos faltó profundidad”.



Almirón sostuvo que el segundo gol del decano se dio porque Nacional salió a buscar la igualdad para estar más cómodos en la vuelta. “El segundo gol de ellos llega porque nosotros nos apresuramos por buscar el empate”.



Sobre la definición en Medellín, el argentino se mostró muy confiado de poder darlo vuelta. “De locales somos fuertes y nosotros mostramos otra cara ahí. Es dura la derrota, pero se puede dar vuelta”. El compromiso de vuelta se jugará el 28 de agosto en el Atanasio Girardot.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín