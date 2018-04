Las cuentas de los colombianos para esta semana en Copa Libertadores

El miércoles, a las 5:15 p.m., Junior recibirá a Boca Juniors, y el jueves, a las 7:30 p.m., Santa Fe recibirá a River Plate. Ambos partidos serán por Copa Libertadores y darán luces sobre el futuro de los dos clubes colombianos en este torneo.



Sin embargo, el partido entre Corinthians e Independiente, el miércoles a las 7:45 p.m., será de todo el interés de Millonarios.



Estas son las cuentas de los clubes colombianos en Copa Libertadores esta semana…





Junior: 6 puntos y segundo en el grupo H



Lo primordial para el conjunto tiburón será conseguir una victoria, pues esto lo aseguraría en los octavos de final del torneo y, en consecuencia, eliminaría a Boca Juniors del torneo: un premio doble para los barranquilleros.



Un empate dejaría todo para definir la última fecha, en la que tendrá que visitar al Palmeiras y Boca Juniors recibirá a Alianza Lima en la Bombonera: una ‘papita’ para el xeneize.



Mientras que una derrota los dejaría mal parados para su último partido, pues descenderían al tercer lugar y dependerían completamente de sus rivales para clasificar.

Santa Fe: 4 puntos y tercero en el grupo D



Los cardenales recibe a River Plate y un triunfo los mantendría en la pelea por clasificar a la siguiente ronda, pero no les aseguraría nada aún. (El juego entre Flamengo (seis puntos) y Emelec se jugará hasta el 16 de mayo)



Un empate sí los pondrá a penar más de lo esperado, pues le tendrían que hacer fuerza a Emelec para que Flamengo no sume y no se escape; aunque si ganan los brasileños frente a los ecuatorianos ya quedarían eliminados.



La derrota le daría la clasificación a River Plate y, también, tendría que hacerle fuerza a Emelec para que venza a Flamengo y esperar que los brasileños empaten o pierdan contra los ecuatorianos para no quedar eliminados.

¡El jueves el León 🦁 regresa a El Campín para la #ConmebolLibertadores 🏆!



Consulta puntos de venta y horarios de atención aquí ⏩ pic.twitter.com/Tyv13zlUR7 — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 29 de abril de 2018



Millonarios: 4 puntos y tercero en el grupo G



Aunque el azul no juega estará pendiente del partido entre Corinthians e Independiente. Lo mejor para el embajador sería una victoria de los brasileños, pues así mantendrían su posición con un punto sobre Independiente.



Si brasileños y argentinos empatan, Independiente igualaría a Millonarios en puntos, pero el azul conservaría su lugar por diferencia de gol.



Si gana Independiente, el embajador caería al último lugar de la tabla y estaría obligado a vencerlo el 17 de mayo, cuando reciba al rojo en El Campín.