Millonarios se juega su última carta en Copa: visita a Corinthians

A las 7:45 p.m. el balón rodará en el Arena Corinthians, de Sao Paulo, para el partido entre Corinthians y Millonarios, el último de la fase de grupos del grupo G de Copa Libertadores.



A la misma hora, en Argentina se jugará el duelo entre Independiente y Deportivo Lara, en que los azules tendrán también su atención, pues lo que pase allí influirá en su clasificación a los octavos de Libertadores, a Suramericana o que se quede sin competencia internacional para el segundo semestre.



"Hay que afrontar nuestro partido con muchas ganas, con mucha actitud y pensando en que solamente dependemos de nuestro juego. La esperanza de seguir está viva", comentó Wuilker Faríñez.



El arquero venezolano será una prenda de garantía para la defensa de Millonarios, que no podrá contar con su capitán, Andrés Cadavid, por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar viajaron Janeiler Rivas y Anier Figueroa y sería este último quien juegue junto a Matías de los Santos en la zaga central.



Sin embargo, para Miguel Ángel Russo hay una duda que se resolverá hasta último momento, pues Jhon Duque no pudo entrenar durante los últimos días por un duro golpe sufrido el jueves pasado y fue hasta la última sesión que se incorporó al trabajo de campo con sus compañeros, aunque aún con dolores. De no recuperarse, sería Juan Guillermo Domínguez quien tome su lugar.



"Debemos estar concentrados, no desesperarnos ni perder la cabeza cuando nos pongamos arriba en el marcador porque eso nos costó la victoria en el último partido", comentó el volante bogotano.



La premisa de Millonarios es ganar, pues con los tres puntos se asegura un lugar en Copa Suramericana, aunque sí hay empate en Argentina conseguiría la clasificación a los octavos de Libertadores. En caso de empatar contra Corinthians, solo le sirve la victoria de Independiente en el otro partido para clasificar a Suramericana.



Alineaciones probables



Corinthians: Walter; Guilherme Mantuan, Balbuena, Henrique, Sidcley; Gabriel y Maycon; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho y Romero.

D.T.: Osmar Loss (e).



Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Anier Figueroa, Matías de los Santos, Felipe Banguero; Cesar Carrillo, Jhon Duque (Juan Guillermo Domínguez) Henry Rojas; Juan Camilo Salazar, Ayron del Valle, Elíser Quiñones.

D.T.: Miguel Ángel Russo.