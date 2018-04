Los once colombianos que han marcado triplete en la Copa Libertadores

Ayron del Valle se convirtió el pasado martes en la noticia de gol de Millonarios en la Copa Libertadores. El atacante, nacido hace 29 años en Magangué (Bolívar), marcó tres goles en el triunfo embajador 4-0 sobre Deportivo Lara, de Venezuela.

Del Valle, no solo fue artífice del primer triunfo albiazul en la Libertadores 2018, si no que se convirtió en el undécimo colombiano en marcar un triplete en el certamen de clubes más importante del continente.



El primero fue hace 54 años, en 1964. Delio ‘Maravilla’ Gamboa fue el primer colombiano que marcó tres goles en un solo partido de Copa, justamente en el debut de Millonarios en aquella edición: su ‘hat-trick’ significó el triunfo 3-2 sobre Alianza Lima.



Estos son los once colombianos que anotaron tripleta en Libertadores



* Delio Gamboa (Millonarios)

Mayo 7 de 1964: Millonarios 3- Alianza Lima 2



* Juan Penagos (América de Cali)

Abril 2 de 1980: América 4- Emelec 1



* Albeiro Usuriaga (Atlético Nacional)

Mayo 17 de 1989: Nacional 6- Danubio 0



* Anthony De Ávila (América de Cali)

Mayo 8 de 1996: América 4- Minerven 1



* Juan Pablo Ángel (River Plate)

Marzo 15 de 2000: River Plate 3- Atlas 2

Nota: Ángel fue el primer colombiano en anotar tres goles en un partido de Copa, con un equipo extranjero



El colombiano Ángel, luciéndose con el equipo de la banda cruzada.

* Leonardo Fabio Moreno (América de Cali)

Marzo 7 de 2000: América 5- Rosario Central 3



* Julián Vásquez (América de Cali)

Marzo 4 de 2003: América 4- 12 de octubre 1



* Mauricio Molina (Santos)

Abril 1 de 2008: Santos 7- San José 0



Jackson Martínez (Deportivo Independiente Medellín)

Enero 28 de 2009: Medellín 4- Peñarol 0



* Wilson Morelo (Independiente Santa Fe)

Febrero 26 de 2015: Santa Fe 3- Colo Colo 1



* Ayron del Valle (Millonarios)

Abril 17 de 2018: Millonarios 4- Deportivo Lara 0



