Nacional enfrentará a Atlético Tucumán en octavos de Copa Libertadores

Este lunes se sortearon las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores 2018. Atlético Nacional enfrentará al argentino Atlético Tucumán, siendo uno de los más favorecidos en los cruces, pues habrá duelos entre equipos históricos y de mucha tradición.

Los cruces de octavos comenzarán la semana del 7 de agosto; y la gran final se jugará el 7 y 28 de noviembre, siendo la última que se jugará a ida y vuelta, pues desde 2019 se disputará el título en final única.



Así quedaron los octavos de final de la Copa Libertadores



Racing Club (Argentina) vs. River Plate (Argentina)

Colo Colo (Chile) vs. Corinthians (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Cruzeiro (Brasil)

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Gremio (Brasil)

Atlético Tucumán (Argentina) vs. Atlético Nacional (Colombia)

Boca Juniors (Argentina) vs. Libertad (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil)

Independiente (Argentina) vs. Santos (Brasil)



Este es el cuadro de enfrentamientos hasta llegar a la gran final