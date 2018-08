A Nacional no le alcanzó y quedó eliminado, 1-0 frente a Tucumán

Atlético Nacional se impuso 1-0 contra Atlético Tucumán, en el Atanasio Girardot, con anotación de Omar Duarte, pero el marcador de ida lo dejó afuera de la Copa Libertadores. Sin embargo, el conjunto antioqueño demostró un gran juego y ahogó al cuadro visitante.

El equipo verdolaga salió con la intención de conseguir un gol rápido y Tucumán a no dejarse encerrar. A los ocho minutos del primer tiempo, los argentinos tuvieron la primera chance de abrir el marcador. Tras un mal rechazo de Helibelton Palacios, Rodrigo Aliendo remató de media distancia de manera rasante y Christian Vargas controló en dos tiempos.



La apertura del marcador para Nacional llegó en el minuto 12. Tras una gran jugada en el mediocampo que junto a Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez y Dayro Moreno. Dayro abrió para Vladimir Hernández que mandó un centro y Omar Duarte conectó con su pierna izquierda.



El gol le dio mucho impulso a los locales que siguieron presionando con la zona de volantes y abriendo el juego a las bandas. Felipe Aguilar mandó un remate por encima del arco tras un centro de Aldo en la salida de un tiro de esquina en el minuto 16.



Un minuto más tarde, Leandro Díaz intentó desde fuera del área, pero el balón se fue desviado. En la reanudación de la jugada, Dayro intentó de la misma manera, pero Christian Lucchetti atrapó con facilidad. En el minuto 35, Aguilar hizo volar a Lucchetti con un cabezazo tras un centro de Aldo desde un tiro de esquina.



La última chance de la primera mitad fue para Aldo. Salió jugando con un globo y de media distancia remató, pero Lucchetti la rozó con las uñas y mandó el balón al tiro de esquina.



En el segundo tiempo, los locales bajaron un poco el ritmo, siguieron llegando, pero la visita llegó más al arco de Christian Vargas. Bruno Bianchi lo intentó con una chilena en el minuto 58, pero le fue muy al medio y Vargas atrapó.



Aguilar la volvió a tener tras un centro de Palacios en el minuto 68. El balón fue hacia él, e intentó una tijera cuando estaba solo y mandó el balón por encima del arco. Leandro lo tuvo en el minuto 79. Tras un mal rechace de Jorman Campuzano, Mauro Matos metió un balón por arriba y cuando Díaz quedó mano a mano, Vargas tapó. Nacional se fue apagando con el paso de los minutos y no pudo encontrar el segundo gol para forzar los penales.





Síntesis:



Atlético Nacional 1–0 Atlético Tucumán



Atlético Nacional: Christian Vargas (6), Helibelton Palacios (6), Felipe Aguilar (6), Alexis Henríquez (5), Deiver Machado (5), Gonzalo Castellani (6), Jorman Campuzano (6), Aldo Leao Ramírez (6), Vladimir Hernández (5), Dayro Moreno (5) y Omar Duarte (6).

Cambios: Steven Lucumí (5) por Vladimir Hernández (60 ST), Yerson Candelo por Aldo Leao Ramírez (75 ST) y Gustavo Torres (SC) por Gonzalo Castellani (80 ST).

D.T.: Jorge Almirón.



Atlético Tucumán: Christian Lucchetti (6), José San Román (4), Bruno Bianchi (4), Jonathan Cabral (4), Gabriel Risso Patrón (4), Guillermo Acosta (4), Juan Mercier (4), Rodrigo Aliendro (4), Ricardo Noir (4), Leandro Díaz (4) y Luis Miguel Rodríguez (4).

Cambios: Gervasio Núñez (4) por Gabriel Risso Patrón (45 ST), Nery Leyes (4) por Luis Miguel Rodríguez (60 ST) y Mauro Matos (4) por Rodrigo Aliendro (71 ST).

D.T.: Ricardo Zielinski.



Goles: Omar Duarte (12 PT).



Amonestados: Alexis Henríquez (14 PT), Gonzalo Castellani (61 ST) por Atlético Nacional y Gabriel Risso Patrón (24 PT), Jonathan Cabral (25 PT), Bruno Bianchi (56 ST) por Atlético Tucumán.



Expulsados: No hubo.



Figura: Christian Lucchetti (6).



Partido: Bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 25.363 espectadores.



Taquilla: 676.421.000.



Árbitro: Roberto Tobar (7) (CHL).





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín