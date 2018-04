Nacional tendrá su tercera prueba en Libertadores: visita al Bolívar en La Paz

Atlético Nacional visita este jueves al Club Bolívar, desde las 7:30 p.m., en el estadio Hernando Siles Suazo de La Paz, Bolivia. Encuentro válido por la tercera fecha del grupo 2 en la Copa Libertadores 2018.

Los colombianos están en Santa Cruz de la Sierra desde el martes en la madrugada hasta el día del partido, cuando el equipo se desplace vía aérea a La Paz. Nacional lidera su zona con seis puntos, producto de dos victorias. Además, no les han marcado aún, por lo que crece la expectativa para el arquero Fernando Monetti, quien en varias ocasiones estuvo en el altiplano.



“Hemos trabajado, analizado con los entrenadores de arqueros tanto con René (Higuita) como Horacio (Monti), lo importante es poder llegar adaptado. Ya jugué varias veces en La Paz y se lo que significa el cambio de velocidad en la pelota para contrarrestar los tiros”, expresó el meta argentino.



En cuanto al Bolívar, Monetti indicó que “es un equipo complicado, tienen varios jugadores de Selección. Hemos visto los partidos pasados, no fue muy detallado. Pero sabemos sus fortalezas y nosotros debemos contrarrestar el juego directo y los remates de media distancia. Ellos apuntarán a hacer un partido muy físico, ser intensos los primeros 20 minutos y tratarnos de ahogar. Nosotros tenemos jugadores capacitados para manejar la pelota y pelearles físicamente de igual a igual”.



Sobre la misión para conseguir el resultado como visitante, el nacido en La Plata apuntó que “estamos en una buena posición, será un partido muy importante. Tenemos la posibilidad de sumar tres puntos más para acercarnos a la clasificación. No nos podemos ponernos locos, debemos hacer nuestro juego, atender lo que nos diga el profesor (Jorge Almirón) y cuando termine el partido, se analizará que tanto puede valer un punto o tres en Bolivia”.



Uno de los que nació futbolísticamente en la altura es Raúl Loaiza, el cartagenero pica en punta para ser el recuperador titular en La Paz. “Bolívar es un equipo que sale a presionar a buscar, aprovecha la altura. Nacional tiene que ser muy inteligente en el juego, tener mucho la pelota, saber esperar y concretar. Eso nos va a servir para nosotros. Somos conscientes de lo que se está jugando, debemos trabajar fuerte”, remarcó.



Por otro lado, el técnico Jorge Almirón re refirió ante las ausencias de Dayro Moreno, Macnelly Torres y Rafael Delgado en la nómina de convocados. “Dayro (Moreno) venía de una suspensión de cuatro fechas, jugó el miércoles, el domingo. Tanto él como algunos volantes preferimos, la idea es que todos tengan minutos. Viajar de un partido en Tunja con tanto desgaste a La Paz, prefiero tenerlos disponibles para el domingo”.



Alineaciones probables



Bolívar: Romel Quiñonez; Diego Bejarano, Pablo Pedraza, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez; Erwin Saavedra, Mauricio Prieto, Leonel Justiniano; Juan Miguel Callejón, Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme.

D.T.: Vinícius Eutrópio.



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Raúl Loaiza, Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez; Reinaldo Lenis, Vladimir Hernández y Andrés Rentería.

D.T.: Jorge Almirón.



Árbitro: Néstor Pitana (Argentina).



Hora: 7:30 p.m.



TV: Fox Sports.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín