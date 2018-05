Cinco fallas que condenaron a Junior a quedarse fuera de Libertadores

Junior perdió 3-1 contra Palmeiras en Brasil y quedó por fuera de la Copa Libertadores debido a que Boca hizo lo suyo y derrotó 5-0 a Alianza. El conjunto tiburón tuvo 'fallas' que lo condenaron a quedar eliminado del torneo más importante de Sudamérica y no pudo seguir avanzando en la Copa.

"Goleadores" sin gol

No es un secreto que el nivel de Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará no se compara al del semestre anterior. Solamente, en el partido de este miércoles contra Palmeiras, Junior se condenó así mismo tras errar varias opciones claras de gol. Por ejemplo, tuvo el empate en los pies de Jarlan Barrera, quien desperdició un penal contra el equipo brasileño.



El conjunto tiburón no concretó sus opciones, así como contra Boca en Barranquilla. Luis Carlos Ruíz es uno de los que más intervenciones ha tenido en el arco, pero parece que no tiene la máxima confianza de Julio Comesaña, pues no jugó contra Palmeiras.

Sebastián Viera desconocido

El guardameta uruguayo tuvo un grave error en el primer gol de Palmeiras esta noche, pues soltó el balón dentro del área y le quedó a Miguel Borja, quien aprovechó y puso el primer tanto en Brasil. Hasta ese momento, Junior era el equipo que tenía el balón y llegaba con peligro, pero esa anotación lo dejó con el ánimo en el piso.



La defensa también 'lleva del bulto', pero el portero, que se caracteriza por sus buenas atajadas, también 'regaló' algunos goles que fueron sustanciales para los equipos rivales. Sin contar que Palmeiras, en ida y vuelta, le marcó seis goles.

Refuerzos costosos que no rinden

Es el caso de Jonatan el 'Loco' Alvez y Alberto el 'Mudo' Rodríguez. Ambos jugadores llegaron como promesas al equipo, además que no fueron nada económicos, pero no han tenido el rendimiento esperado por la hinchada ni los dirigentes.



Por una parte, el uruguayo no ha tenido minutos, y cuando los tiene no demuestra que se ha logrado acoplar al fútbol del conjunto barranquillero. Por otro lado, está el peruano de selección, quien no salió de sus lesiones y solamente jugó el primer partido de Copa Libertadores por esta razón. Y es curioso, porque Junior se caracterizó a inicio de año por devolver a Andrés Ricaurte (de buen momento en Medellín) y a Jefferson Duque porque no pasaron los exámenes médicos.

No era Alexis Mendoza y tampoco funcionó Julio Comesaña

Tras perder como local contra Palmeiras y empatar con Boca en La Bombonera, Alexis Mendoza salió del banquillo de Junior por decisión de la dirigencia barranquillera. Sin embargo, la llegada, por octava vez, de Julio Comesaña no fue lo que ayudó al equipo, pues no pudo sumar contra Boca de local, en un partido crucial para clasificar.



Y sí, fue Palmeiras en Brasil, pero el equipo puso jugadores suplentes e igualmente el uruguayo no logró clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Desperdicios desde el punto penal

¿De qué sirve crear las opciones si no se concretan?... Junior tuvo cuatro penales en la Copa Libertadores y todos los desaprovechó. El primero fue contra Palmeiras en El Metropolitano, Teófilo la mandó por encima.



El segundo fue contra Alianza Lima, también en Barranquilla. De nuevo, 'Teo' le erró y no pudo marcar el gol. A diferencia que en este partido sí se llevaron la victoria.



El tercero, crucial para el equipo. Luis Carlos Ruíz desaprovechó el penal contra Boca Juniors en Barranquilla y, aunque marcó en el rebote, no genera confianza el desperdiciar estos cobros.



Finalmente, el cuarto fue en Brasil, lo que le hubiera dado el empate a Junior. Jarlan Barrera cobró y el guardameta, Fernando Prass, atajó el cobro y dejó sin posibilidades a los tiburones de quedarse con el 1-1.