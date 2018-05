Flojo balance de colombianos en Libertadores: Nacional, único vivo

La Copa Libertadores de 2018 dejó un flojo balance para los equipos colombianos, pues de cuatro clubes solamente clasificó uno: Nacional. Millonarios, Santa Fe y Junior quedaron terceros de su grupo y jugarán la Copa Suramericana. Los verdolagas, con un grupo menos competitivo, fueron líderes y cerrarán los octavos de final como locales.



Aquí, el balance de cada equipo en la Copa:

Nacional, único clasificado en la Copa Libertadores

Atlético Nacional tuvo un inicio más que interesante, ganando sus dos primeros partidos frente a Colo Colo en Santiago y Delfín en Medellín, mostró una cara de equipo serio, que planeó sus duelos con solvencia y autoridad. En el duelo frente a Bolívar, a pesar de estar bien acoplados tácticamente, un error terminó la ilusión de esa primera victoria contra la academia celeste en la temible altura de La Paz.



En la segunda rueda, retornó el toque toque, juego por bandas y efectividad, para construir una goleada contra un Bolívar que poca resistencia le puso en Medellín. Los últimos partidos, contra Delfín en Ecuador, con un primer tiempo para el olvido, y el segundo tiempo contra Colo Colo en Medellín, dejó más caras largas, que alegrías con una nueva clasificación a los octavos de final. Algo que no conseguía desde 2016, cuando logró levantar su segunda Copa Libertadores.

Junior, muchos cambios y el mismo resultado

El conjunto tiburón se quedó en Suramericana tras perder con Boca y Palmeiras. Los barranquilleros sumaron siete puntos y fueron víctimas de su propio invento, pues cambiaron de técnico a mitad de temporada y no les funcionó la 'jugada'. Además, hubo cambios en la plantilla y llegada de nuevos jugadores, que pintaban como grandes refuerzos, pero no funcionaron y no jugaron mucho.

Millonarios, siempre con lo justo: lo salva la Suramericana

La incursión de Millonarios en la Copa Libertadores 2018 deja sensaciones agridulces. Aunque mantuvo gran parte de la nómina campeona, fue inexperto para jugar contra equipos coperos como Corinthians e Independiente y eso le costó puntos importantes de local. Aunque contra Deportivo Lara demostró jerarquía y efectividad en El Campín, contra los otros dos mostró falta de efectividad y contó con un Wuilker Fariñez Salvador.



Ahora, el equipo de Miguel Russo deberá pugnar por la Copa Suramericana, un premio de consolación internacional para el segundo semestre en el que sus jugadores deberán mejorar su solidez defensiva y su eficacia en las cercanías del área rival, donde no encontraron buena asociación para vencer a sus contrincantes.

Santa Fe pagó la falta de refuerzos

El conjunto cardenal derrotó en su última fecha por 0-3 a Emelec y se quedó con siete unidades en el tercer puesto de su grupo, por lo que irá a Suramericana. Sin embargo, los cardenales pagaron caro el hecho de no reforzarse de buena manera para la Copa Libertadores y contrató solamente a Rubén Bentancourt, quien no jugó casi y tampoco marcó gol. Además, tuvo la llegada de Armando Vargas, quien no rindió y dejó con el mismo juego al equipo que dirigió en su mayoría lo dirigió Gregorio Pérez.