Santa Fe, seis años seguidos de Copa Libertadores y tres de fracaso

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Libertadores luego de que Flamengo derrotara a Emelec por 2-0 y lo dejara sin posibilidades de subir a los primeros puestos en la fase de grupos. Con esta eliminación, son tres años seguidos en los que el conjunto cardenal se queda en la primera fase del torneo en seis años consecutivos participando.

Todo empezó en 2016, tras la salida de Gerardo Pelusso y la llegada de Alexis García. El conjunto cardenal compartió grupo con Corinthians; 13 puntos, Cerro Porteño; 10 puntos, Santa Fe; 8 puntos y Cobresal con tres. Santa Fe pagó caro la salida y desorden que hubo por el problema entre el uruguayo y Ómar Pérez, quedando eliminado de la ronda de grupos del torneo.



La segunda eliminación fue en 2017, cuando lo eliminó el boliviano The Strongest. Como local, el león no pudo y empató en la última fecha contra el equipo boliviano, que fue segundo del grupo con un punto más. Otro fracaso, pues quedó eliminado en la fase de grupos, nuevamente.



Finalmente, en este 2018, Santa Fe no ha logrado ganar ningún partido en la fase de grupos a falta de un partido en Ecuador contra Emelec. El conjunto cardenal suma cuatro empates y una derrota, como local, frente a River Plate. Quedando de nuevo eliminado en la primera ronda de la Copa Libertadores.



¿La razón?, algo que lleva tiempo atrás en el equipo: la falta de refuerzos. Y sí que han llegado jugadores a Santa Fe desde 2016 para la Copa Libertadores, pero se diría que solamente William Tesillo y Jonathan Gómez rindieron para ser catalogados como refuerzos.



En su momento llegó Damir Céter, locura en la B, pero pasó más tiempo lesionado que lo que jugó. Denis Stracqualursi llegó como promesa, pero no rindió. Johan Arango, mucha calidad y bastante desorden e irresponsabilidad, terminó en sus mismas 'andanzas' y tampoco funcionó. Más jugadores llegaron a Santa Fe durante estos tres años para reforzar al equipo, que terminaron siendo contrataciones y no refuerzos.



Con esta tercera eliminación seguida de grupos de Libertadores, Santa Fe firmó otro fracaso y sigue pagando caro el no invertir en jugadores para pelear la Copa y no solo disputarla.