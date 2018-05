Borja y Palmeiras, por un nuevo triunfo en Libertadores: visita Lima

Alianza Lima jugará este jueves contra Palmeiras el primero de los dos partidos de la Copa Libertadores a los que está obligado a ganar para poder alcanzar la tercera posición del Grupo H y así pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.



El equipo peruano, entrenado por el uruguayo Pablo Bengoechea, deberá cortar la grave sequía goleadora que le ha dejado sin marcar ni un solo gol en los cuatro partidos disputados, lo que le ha llevado a obtener nada más que un punto, contra Boca en la primera jornada, encuentro que terminó 0-0.





La mala racha de los peruanos en la Copa Libertadores se suma a la poca efectividad en su torneo local, por lo que Bengoechea aseguró que se hará a un lado si los resultados siguen sin acompañarle. El equipo blanquiazul continúa con sensibles bajas como las que ya adoleció en sus dos partidos perdidos contra el Junior de Barranquilla, como las del defensa Gonzalo Godoy. Aunque el experimentado portero peruano Leao Butrón, el mejor jugador de Alianza el pasado año, ya parece estar recuperado de su lesión muscular, tras haber entrenado con normalidad esta semana, su reaparición en el equipo titular no es aún segura.



Por su parte, el elenco brasileño llega a la capital peruana con la moral reforzada tras haber vencido a Boca Juniors en La Bombonera por 0-2, y ubicarse así como primero del grupo. Los brasileños, no obstante, no podrán contar con el experimentado centrocampista Felipe, quien sufrió una lesión y tiene un diagnóstico de inflamación en el pie izquierdo. Tampoco jugará el central brasileño Edu Dracena ni el enganche venezolano Alejandro Guerra, quienes todavía se recuperan de sendas lesiones, sin entrenar aún con el resto del equipo. En el lugar de Melo actuará probablemente Bruno Henrique, al que el entrenador de Palmeiras, Roger Machado, reservó junto al portero Jaílson en el partido que conjunto paulista igualó sin goles contra Chapecoense.



Si bien los brasileños llegan distendidos al encuentro en Lima, Machado afirmó que a los dos últimos choques llegará con sus titulares para terminar como el mejor equipo en la fase de grupos. "Incluso clasificados, queremos el primer lugar del Grupo H y, si es posible, el primer lugar en la general", aseguró Machado.



Alineaciones probables:



Alianza Lima: Daniel Prieto; Luis Garro, Miguel Araujo, Hansell Riojas, Francisco Duclós; Tomás Costa, Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Luis Ramírez, Mario Velarde; y Alejandro Hohberg.

D.T.: Pablo Bengoechea.



Palmeiras: Jaílson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edú Dracena y Diogo Barbosa; Thiago Santos o Moisés, Bruno Henrique, Keno, Lucas Lima, Dudú; y Miguel Borja.

D.T.: Roger Machado.



Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Alejandro Villanueva, de Lima.