'Me quedo contento con la entrega, no es fácil jugar en La Bombonera': Mendoza

Este miércoles, Junior cayó perdió 1-0 en su visita a Boca Juniors por la segunda jornada de la Copa Libertadores. Aunque el equipo tiburón tuvo algunos acercamientos, fueron pocas las opciones de gol claras en el arco de Agustín Rossi.



“El equipo entendió que era un partido especial e hicimos un partido mano a mano. Ellos fueron efectivos, pero en el trámite tuvimos control del balón, pero nos faltó en el momento de definir”, señaló Alexis Mendoza.



Y es que el entrenador rojiblanco reconoció que su equipo lo dio todo en La Bombonera, pero que les faltó ese último toque certero para hacer la diferencia y lograr un empate, que mereció por momentos del partido.



“Perdimos el partido no por falta de actitud, sino porque ellos hicieron el gol y nosotros no. Luego supieron defender su marcador. Nosotros teníamos que remontar y tuvimos actitud para hacerlo, los cambios fueron en ese sentido. Me quedo contento con la entrega, no es fácil jugar en La Bombonera y lo hicieron bien”, aclaró.



Mendoza sorprendió con los cambios en el partido, pues sacó del terreno a Yimmy Chará y Teófilo Gutiérrez y el equipo bajó en oportunidades de ataque.



“Lo de ‘Teo’ fue por desgaste porque ya había corrido e hizo un buen partido hasta que los sacamos, así que me quedo contento con lo que hizo”, comentó.



Aunque Junior no ha sumado en la Copa Libertadores y Alexis Mendoza sabe lo difícil que será remontar en los cuatro partidos restantes, el entrenador confía en su equipo para conseguir un cupo en la siguiente fase.



“Sí me preocupan las derrotas, pero no está definido el grupo. Todavía faltan partidos claves, en los que se pueden recuperar posiciones y hay confrontaciones que nos pueden ayudar a definir. Estamos ilusionados en que podemos conseguir los resultados para seguir adelante”, finalizó Mendoza.