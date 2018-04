'Siempre he estado cerca del grupo y conozco su fútbol': Agustín Julio

Agustín Julio tendrá la respondabilidad de dirigir a Independiente Santa Fe en los compromisos restantes de este semestre tras la salida de Gregorio Pérez. El primer reto que asumirá el cartagenero es frente a Flamengo, en Brasil, por Copa Libertadores.

"Los resultados no se nos han dado, tenemos una buena oportunidad para reivindicarnos en Libertadores y los muchachos son los que pueden sacar esto adelante", comentó el exarquero colombiano.



En la asistencia técnica tendrán a Gerardo Bedoya, un viejo conocido que jugó en Santa Fe y ahora maneja las divisiones menores del conjunto cardenal.



"Con Gerardo (Bedoya) nos conocemos mucho porque hemos sido compañeros y nos ha tocado asumir esta responsabilidad. Yo siempre he estado cerca del grupo y conozco su fútbol", dijo el cartagenero.



También, Julio habló sobre su interés a futuro y si le interesaría seguir por el camino de entrenador. Pues no es la primera vez que el exarquero dirige a un equipo, ya lo hizo tras la salida de Gerardo Pelusso y estuvo al frente del equipo femenino en 2017.



"Yo nunca he pensado direccionar mi carrera a la dirección técnica, pero tenemos la responsabilidad y vamos a buscar mejorar el momento con los muchachos", mencionó.



Finalmente, habló acerca de su juego directo frente a Flamengo de este miércoles, pues es una dura prueba que tendrá el cartagenero para afrontar. El conjunto cardenal se encuentra tercero con dos unidades, a dos puntos del líder: su rival, Flamengo.



"De Flamengo he visto un rival que se planta 4-1-4-1, con (Gustavo) Cuellar en el medio que le trata de dar sólidez y los volantes carrileros que van mucho al ataque. Nosotros no nos vamos a meter atrás y vamos a buscar las ventajas que nos puedan dar ellos en su defensa. Enfrentamos un rival que se impone de local pero somos un muy buen visitante", finalizó.