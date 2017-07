'Vamos por buen camino, pero deben venir refuerzos': 'Pacho' Maturana

0







Francisco Maturana regresó oficialmente al fútbol colombiano, después de 19 años de ausencia, dirigiendo al Once Caldas en Copa Colombia, cayendo 0-1 con Junior en el juego de ida de los octavos de final, en compromiso disputado en el estadio Palogrande.

El entrenador, que analizó el juego “desde el funcionamiento y no desde la óptica de un resultado”, aseguró que “es evidente que en 20 días no vamos a tener el equipo que a todos nos guste, pero yo quiero rescatar que cada uno dio lo que tenía; y cuando uno da lo que tiene no hay reproches”.

‘Pacho’, de 68 años, dijo que su equipo “es coherente con el tiempo que llevamos y con las prácticas que hemos hecho. Ya hay alguna idea, pero eso no es suficiente. Perdimos, pero no busco disculpas, lo que busco son las causas y qué puedo encontrar para seguir fortaleciendo mi equipo”.

Sin embargo, Maturana añadió que “difícilmente voy a quedar satisfecho, porque siempre me estoy exigiendo; pero sí hay cosas positivas y no he perdido la ilusión, estoy tranquilo. Este equipo va a mejorar, pero también habrá gente que va a venir y tendrán peso para darnos un estatus diferente. Vamos por buen camino, pero hay que acompañarlo de refuerzos; sé que los dirigentes han hecho un esfuerzo grandísimo por conseguir buenos jugadores y van a llegar”.

Al preguntarle sobre las posiciones que él espera reforzar, respondió claramente: “Estamos bien en el arco, después tenemos que mejorar en todas partes. Tenemos que mejorar muchas cosas y no sé cuándo voy a estar contento”.

Redacción Futbolred