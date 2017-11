'Somos un equipo grande, con excelentes jugadores y humildes': 'Teo'

0







Actualizado hace 2 horas

Teófilo Gutiérrez marcó el tanto con el que Junior cerró el campeonato de la Copa Colombia 2017 frente al Medellín en el Metropolitano. El ‘29’ anotó el 2-0 y la fiesta se hizo sentir en el escenario de ‘curramba’.

“A Dios, a mi familia, al alcalde (Alejandro char) porque siempre creyó en mí, en traerme, en formar un gran proyecto. La verdad junto con Chará (Yimmi), Viera (Sebastián) y otros grandes jugadores hemos conseguidos algo importante para el club”, dijo el delantero en declaraciones a ‘Win Sports’.

Lea también: Junior venció 2-0 al Medellín y se coronó campeón de la Copa Colombia

Gutiérrez ha tenido varias etapas en Junior, pero nunca había podido festejar y este miércoles lo hizo y ante su gente.

“Dios sabe cómo hace sus cosas, honra a los que le honran, la verdad es que he trabajado por eso, de cada uno de mis compañeros le he aprendido algo, me han enseñado, la verdad eso en sinónimo de la alegría de este grupo, de un grupo fuerte, humilde, trabajadores y profesionales y la gente se merece eso”, agregó.

Habló del tanto y dijo que “goles son amores, aquí en mi casa es lindo disfrutarlo. Gracias a todos por hacer fuerza por Junior”.

También destacó al Medellín, al que lo calificó de un buen equipo. “Ha sido una noche redonda, en todas las líneas hemos hecho un gran partido, hemos sido solidarios. Un digno rival, hay que felicitarlos por su gran labor, pero nosotros queríamos la Copa. Nosotros somos un equipo grande, con excelentes jugadores, hemos sido compactos", concluyó.

Redacción Futbolred