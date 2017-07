'No me gustó la actuación del equipo, fuimos displicentes': Torres

0







América de Cali superó 1-0 a Rionegro Águilas en el estadio Pascual Guerrero, en duelo válido por la ida de la ida de los octavos de final de la Copa Colombia-2017. A pesar del resultado a favor, el estratega del ‘escarlata’, Hernán Torres, no le convenció el funcionamiento de su equipo.

“No me gustó la actuación del equipo este miércoles, fuimos muy displicentes, no tuvimos cambios de ritmo, sin actitud en ningún momento del partido”.

El DT tolimense, por otro lado, destacó las virtudes del conjunto rival, que impidió que su equipo pudiera ser más punzante en el último cuarto de cancha.

“Ese equipo se paró muy bien en la parte de atrás, no dejó espacios y nosotros no tuvimos cambios de ritmo, no abrimos las bandas y por eso nos costó crear oportunidades de gol”.

Contra Rionegro, América sufrió la lesión del guardameta Luis ‘Neco’ Martínez. “Vamos a esperar cuál es en realidad la gravedad de la lesión, dependiendo de eso buscaremos otro arquero, para que nos venga acompañar este semestre”.

Sobre el resultado del 1-0 sobre Rionegro agregó que “lo importante fue que se ganó, vamos con una ventaja pequeña, pero al fin y al cabo ventaja. Los obligados a salir a proponer allá son ellos”.

Hablando de lo que viene para América el fin de semana en la Liga II, en el que tendrá que enfrentar al Tolima (7:45 de la noche) en el Pascual, Torres afirmó:

“Los equipos del profe ‘Cheché’ Hernández son muy tácticos y eso lo tenemos que saber manejar sobre el transcurrir del compromiso. No podemos jugar de la manera que lo hicimos hoy (miércoles), el sábado tenemos que abrir la cancha y hacer bastantes cambios de frente para lograr que la saga posterior de Tolima se logre abrir”.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter:@Bernardifutbol