Nacional, por cupo a cuartos de Copa Colombia cuando enfrente a Huila

Atlético Nacional visitará a Atlético Huila en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, este miércoles a partir de las 3:15 p.m. En el de ida, el conjunto que orienta Juan Manuel Lillo se impuso 2-0 con doblete de Dayro Moreno y quiere ratificar esa ventaja en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Christian Mafla, quien ingresó en el segundo tiempo del encuentro con Deportes Tolima en reemplazo de Edwin Velasco, estaría desde el arranque en el que sería su debut como inicialista después de superar un esguince de tobillo que lo alejó de las cinco presentaciones anteriores del verde, cuatro en Liga II.

“Sé lo que representa Nacional y lo que me vine a jugar. Los pocos minutos que actué contra Tolima me sentí bien: voy sumando, ya no tengo dolencias y espero seguir demostrando para qué estoy en un equipo que está acostumbrado a ganar. Con mis condiciones espero servirle bastante al ‘profe’, que le gusta el toque y la salida desde el fondo”, afirmó Mafla.

En el plantel del elenco paisa son conscientes de lo complicado del horario en el que enfrentarán a la escuadra ‘opita’ por las condiciones climáticas. Sin embargo, esa no es una excusa, sino una motivación para saber que deberán exponer un planteamiento inteligente en el que el trámite los favorezca.

“Lo más importante es manejar la pelota, no cedérsela a ellos porque tendríamos que correr más y la que tengamos arriba, meterla. En Huila hay buenos jugadores y buen tránsito del balón. Teniendo en cuenta eso y lo que nos ha dicho el ‘profe’, sé que podemos hacer un gran partido para conseguir la victoria”, complementó Christian.

Por último, el vallecaucano contó que el pedido de Lillo para este y todos los cotejos es que el ‘verdolaga’ mantenga la tranquilidad cuando se apropie del esférico y no se desespere para atacar, porque un error le podría dar la oportunidad al rival de contragolpearlo. La eficacia y el acompañamiento de los laterales, son otros aspectos claves.

Gustavo Torres, por su parte, aceptó que el “desgaste es bravo”, pero se entrenan pensando en los contrincantes y también en la recuperación para evitar lesiones. “Vamos a salir con el mismo juego y la misma intención. Muchos partidos seguidos nos dan una idea más clara y más ritmo, a pesar del cansancio”, aseguró.

Alineación probable:

Nacional: Franco Armani; Hadier Borja, Carlos Cuesta, Esequiel Palomeque, Christian Mafla; Edwin Valencia, Juan Pablo Nieto; Gustavo Torres, Aldo Leao Ramírez, Rodin Quiñones; Dayro Moreno.

D.T.: Juan Manuel Lillo.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag