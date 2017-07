Nacional de Lillo se estrena frente a su afición contra Huila en Copa

0







Atlético Nacional recibirá a Atlético Huila en el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 p.m. de este jueves. El encuentro significará la primera presentación del semestre del actual campeón de ese torneo y de la Liga II ante su hinchada.

La caída 1-0 con Independiente Santa Fe dejó aspectos por corregir y en los que los dirigidos por Juan Manuel Lillo hicieron énfasis tras su regreso a Medellín. Si bien en la plantilla entienden que se requiere tiempo para acoplarse a los conceptos del español, son conscientes de la exigencia del club.

“Fue un partido extraño, por decirlo así. Teníamos la mentalidad y el deseo de sacar el triunfo en Bogotá y, lastimosamente, las cosas no se dieron. Nos faltó movilidad y precisión, estuvimos un poco divididos y sin apoyar al compañero. Manejamos bastante el balón y no buscamos el arco”, reconoció Luis Carlos Ruiz.

El atacante, quien estaría desde el arranque ante la escuadra que orienta Néstor Cravioto, aceptó que el verde paisa careció de la profundidad que lo caracteriza, pero contó que en el plantel hablaron tras la actuación en El Campín para mejorar en el enfrentamiento con los ‘opitas’, que apostarán por poner a su favor la necesidad del local

“Lo conversamos: hay que tener la movilidad que nos faltó el domingo para aprovechar los espacios y concretar. Contra Huila va a ser un duelo difícil porque es una llave de ida y vuelta con un equipo bastante complicado. Estoy tranquilo, siempre tratando de aportarle al grupo porque lo principal es el equipo y yo trabajo para marcar los goles”.

Ruiz aseveró que le gusta el estilo de Lillo, pues lo que quiere para el ‘verdolaga’ es que sea dominador de las acciones con la tenencia de la pelota. Sin embargo, eso se deberá ver reflejado en el resultado como desean que suceda frente al rival del turno, con la presencia de un hombre fundamental como Alexis Henríquez.

“Los equipos que juegan contra Nacional salen a no recibir gol, no darnos espacios y esperando aprovechar un error de nosotros. Es muy importante para mí aprovechar la oportunidad que me da el cuerpo técnico de hacer parte de la nómina inicialista”, cerró Luis Carlos, de 30 años.

Alineación probable: Franco Armani; Haider Borja, Esequiel Palomeque, Alexis Henríquez, Edwin Velasco; Edwin Valencia, Juan Pablo Nieto; Gustavo Torres, Aldo Leao Ramírez, Rodin Quiñones; Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Juan Manuel Lillo.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag