'Junior tiene enjundia, carácter, temperamento y autoridad': Comesaña

En el encuentro de ida de la final de la Copa Colombia, Deportivo Independiente Medellín y Junior igualaron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot. El ‘poderoso’ se fue arriba en el tanteador con anotación de penal de Juan Fernando Quintero y el visitante empató con diana de Jarlan Barrera, tras una destacada acción colectiva.

“El resultado me pareció justo, cada equipo tuvo sus momentos en la parte ofensiva. El primer tiempo debió terminar 0-0 porque lo tuvimos controlado en la mayoría de las ocasiones. Recibimos un gol que lo quiero ver en la televisión porque estaba muy lejos, pero me quedó una sensación no muy clara. Salimos al segundo a tratar de controlar de entrada y a medida que pasaron los minutos, hicimos la modificación”, afirmó Julio Comesaña.

En el 55, Barrera ingresó por James Sánchez y le dio otra cara a la escuadra barranquillera. El mediocampista samario se conectó con Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez para evitar la derrota y darle un duro golpe al conjunto antioqueño, que sumó un compromiso más sin ganar: no lo logra desde el 26 de agosto en la Liga II contra Atlético Nacional.

“Me dio la sensación que Medellín acusó el golpe anímico. Contrario a lo que venía jugando, que era un 4-1 con John Hernández o Eduard Atuesta con mucha salida, jugaron mucho más estrictos y rigurosos en el trabajo táctico: saliendo con mucho cuidado y alternadamente, con los dos volantes centrales siempre de frente y con la pelota por delante. Édinson Toloza fue un hombre punzante y valioso para ellos en el segundo tiempo”, agregó el director técnico.

Al ser cuestionado por la modificación de Luis Díaz, quien entró en lugar de Víctor Cantillo y luego fue sustituido por Yony González, el timonel uruguayo aseveró que fue para evitar su expulsión. El deportista guajiro se vio un poco pasado de revoluciones y cometió dos faltas por detrás en las que Comesaña temió que el árbitro Carlos Betancur le mostrara la tarjeta roja.

“Medellín se jugaba el año en este partido y los jugadores hicieron todo lo que estaba a su alcance y no pudieron hacer más; pero no regalaron nada, no renunciaron, lucharon y tuvieron momentos de buen juego. Nuestro equipo fue superior en varias cosas: Junior tiene enjundia, carácter, temperamento, autoridad y no renuncia a lo que sabe hacer. Trabaja bastante bien los partidos y cuando se suelta a atacar es muy eficaz”, analizó.

Por último, Comesaña aseguró que espera que Chará y ‘Teo’ no sean convocados a la Selección Colombia para el cotejo amistoso en la fecha Fifa en la primera semana de noviembre, ya que será apenas a unos días de la visita a Sport Recife en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Suramericana.

“No creo que con la actividad que tenemos por delante, después de jugar el 2 con Recife, se nos vayan a llevar dos jugadores. Quiero pensar que eso no va a ocurrir. Con todo respeto, ¿para experimentar qué? Nosotros los necesitamos de aquí a fin de año y que no los toquen más. Tenemos por delante mucha cosa”, cerró.

