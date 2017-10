Junior recibe a Patriotas en busca de la final de la Copa Colombia

0







En medio de la efervescencia por la Eliminatoria suramericana al Mundial de Rusia-2018, Junior tiene la posibilidad este miércoles de llegar a una nueva final de la Copa Colombia - sería la tercera consecutiva- a partir de las 7:45 p. m. en el estadio Roberto Meléndez, frente a Patriotas por la semifinal de vuelta.

El equipo 'tiburón' llega con una leve ventaja gracias el empate a un gol cosechado el pasado domingo en Tunja, un resultado que dejó satisfecho al técnico Julio Comesaña, confiado en poder liquidar la serie en condición de local e ir en busca del título contra Independiente Medellín, ya instalado en la final.

“Logramos el primer objetivo en Tunja, ahora quedan los 90 minutos en Barranquilla para intentar ganar y pasar”, dijo el timonel rojiblanco.

La mayor incógnita en el bando juniorista es si Comesaña va a tener en cuenta para el partido de este miércoles a Teófilo Gutiérrez y a Yimmi Chará, quienes estuvieron en la noche del martes con la Selección Colombia en el definitivo juego frente a Perú y solo este mismo miércoles retornaron a Barranquilla.

Comesaña ha mostrado abiertamente su molestia porque el partido de vuelta ante Patriotas no se corrió para el jueves y hasta cuestionó el ‘fair play’ de la Dimayor.

“Lo que dije es que no sabía dónde estaba el ‘fair play’ cuando nos ponían a jugar el domingo a las 6:00 de la tarde y luego el miércoles en Barranquilla cuando el partido debió ser jueves. Está claramente demostrado que la idea era que los jugadores que están con la Selección, y jugaban el martes en Lima, no jueguen el miércoles. Eso fue lo que yo pregunté y hasta ahora no he tenido respuesta”, dijo Comesaña.

Junior busca su segundo título de Copa Colombia tras conquistarlo por primera vez en 2015 al superar en la final a Santa Fe. El año pasado fue derrotado por Atlético Nacional.

Alineación probable:

Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, James Sánchez, Jarlan Barrera, Luis Díaz; Roberto Ovelar.

D.T.: Julio Comesaña.

Manuel Ortega Ponce

Redacción ADN

Barranquilla