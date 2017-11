'Estamos en la final, ahora hay que ir por la gloria': Julio Comesaña

0







Junior se mide ante su primer gran reto en el semestre: la final de vuelta de la Copa Colombia, que se disputará este miércoles a las 7:10 p.m. frente al Independiente Medellín. Los de barranquilla parten como favoritos, no solo por el empate 1-1 que consiguieron en el partido de ida, sino por el funcionamiento de su juego que se apoya en el poderío de sus individualidades como Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez.

Sin embargo, su entrenador Julio Comesaña fue más cauto a la hora de manejar este favoritismo para que no termine por ser un factor que les juega en contra durante el encuentro decisivo que define, tanto el campeón de este certamen, como el segundo equipo colombiano que ira a la Copa Libertadores 2018.

“Nosotros nos preparamos cada partido para enfrentar un rival importante, no elegimos con unos si y con otros no, esta final no va a ser diferente. Vamos a salir al campo de juego a buscar ese trofeo y a tratar de ganarlo”

Los objetivos al interior plantel parecen estar claros y saben lo que se juegan en esta final. Para el entrenador uruguayo se ha “venido luchando y atacando todas las dificultades en el camino para llegar a esta instancia. Esta es la última etapa de un torneo, después de esto no hay nada. Ahora hay que ir por la gloria y por el triunfo, no queda de otra”.

Frente a pasadas declaraciones, en las que afirmó que el equipo tiburón por momentos se deja llevar por la emoción de la gente al querer atacar todo el tiempo, el adiestrador dejó en claro que su escuadra no se debe desesperar, ser inteligentes durante el juego: la consigna.

“Yo no tengo ningún problema con la gente, en algún momento pueden tener problema conmigo como con cualquier entrenador porque sus emociones los llevan a desesperarse y no entender muchas cosas del juego. El equipo existe por ellos (…) queremos seguir dándoles alegrías porque hasta ahora hemos cumplido, lo que esperamos es que ellos nos cumplan”, concluyó Comesaña.

Redacción Futbolred