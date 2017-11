'El partido contra Junior va a ser muy lindo': Juan Fernando Caicedo

0







Actualizado hace 2 horas

El triunfo 3-1 de Deportivo Independiente Medellín sobre Alianza Petrolera en el compromiso de la fecha 19 de la Liga II, que se disputó en el estadio Atanasio Girardot, le permitió al conjunto paisa sumar 26 puntos y ubicarse momentáneamente en el octavo lugar de la tabla de posiciones a falta del cotejo de la siguiente jornada frente a Atlético Nacional.

Con ese resultado, el ‘poderoso’ se volvió a ilusionar con el cupo a los cuartos y se sacudió, en cierta medida, de la presión. “Se ganó que es lo importante y seguimos vivos. Hay que pensar en el miércoles, que va a ser un partido muy difícil”, dijo Juan Fernando Caicedo en referencia a la gran definición de la Copa Colombia con Junior.

El delantero no anotó contra los ‘aurinegros’, mas asistió a Édison Toloza para el 2-0 parcial. En los últimos minutos sintió una molestia en uno de sus muslos; sin embargo, no pudo ser sustituido porque el cuerpo técnico ya había agotado los tres cambios. Eso no impediría que integrara el listado de los convocados.

“No sé si ellos se sientan favoritos o la prensa los haga favoritos. Nosotros sabemos que va a ser un duelo muy difícil y que van a querer ganar en su casa: Junior es un equipo que juega y ataca bien, pero nosotros también contamos con hombres rápidos. Debemos tener precauciones, ser inteligentes y tratar de irnos arriba en el marcador. Creo que va a ser un partido muy lindo”, afirmó Caicedo.

Juan Fernando consideró que el apoyo de la afición en el Metropolitano será fundamental para los dirigidos por Julio Comesaña. No obstante, podría convertirse en un factor desfavorable para los locales del que Medellín intentará sacar provecho y lograr el cupo a la Copa Libertadores. “Iremos a jugar, eso sí, teniendo mucho cuidado”, concluyó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag