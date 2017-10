DIM espera el apoyo de su hinchada para duelo contra Junior en Copa

0







Actualizado hace 1 hora

Deportivo Independiente Medellín recibirá a Junior en el compromiso de ida de la final de la Copa Colombia, este miércoles a las 7:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. La escuadra paisa buscará una buena ventaja para definir la serie en el Metropolitano y dejar atrás la mala racha que llevó a la salida del director técnico Juan José Peláez y sus ayudantes.

“El equipo tiene que estar bien. Cuando acabó del partido del domingo, a pesar de perder, sabíamos que debíamos mantener la compostura y el nivel de motivación alto porque venía un partido de mayor magnitud que el que se jugó. El fútbol, lastimosamente, es de resultados y sobre todo en una institución obligada a ganar y darle alegrías a la gente. Van varias semanas sin hacerlo”, aceptó David González.

Después de la derrota 1-2 con el cuadro barranquillero en la fecha 15 de la Liga II, los directivos llegaron a un acuerdo con Peláez. Ismael y Juan Rescalvo asumieron los entrenamientos, sin embargo, no podrán figurar oficialmente porque este semestre estuvieron con Envigado. Es por eso que Ricardo Calle y David Montoya serán los encargados de dirigir en los cotejos.

González bromeó al respecto: “Que ellos estén ahí significa que me estoy poniendo viejo, porque tener a dos excompañeros ya lo empieza a mirar uno desde otra perspectiva, pero no me he detenido a pensar en eso. Son personas del club, que llevan varios años haciendo su trabajo con divisiones menores y que se les presente esta oportunidad, es muy meritorio y ojalá poder retribuirles con triunfos”, aseguró.

El guardameta consideró que para modificar lo que se vio antes será necesario confiar en las herramientas propias y ser más efectivos frente al pórtico de Sebastián Viera. Si bien Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará le dieron otra cara al ataque del Junior con su talento individual, el golero manifestó que en el primer tiempo el ‘poderoso’ pudo irse arriba en el marcador y no lo logró.

Por último, David hizo un llamado a la afición. “En ese partido anterior, el apoyo fue en buen número para lo que está pasando y las fechas que llevamos sin ganar. La hinchada se presentó y no se sintieron reproches sino hasta el remate, pero fue entendible. No deja de ser una final y ¿quién no quiere ganar y celebrar una final como hincha de Medellín? Esperemos que la gente asista y nos acompañe”, concluyó.

A la formación titular regresaría Andrés Felipe Álvarez como lateral izquierdo en lugar de Sebastián Macías y Leonardo Castro podría reaparecer en el once inicialista en reemplazo de Édinson Toloza o Juan Fernando Caicedo, en los dos únicos cambios que tendría DIM con respecto a su más reciente presentación.

Alineación probable: David González; Jonathan Lopera, Rodrigo Erramuspe, Santiago Echeverría, Andrés Felipe Álvarez; John Hernández, Didier Moreno, Yairo Moreno; Juan Fernando Quintero; Édinson Toloza y Juan Fernando Caicedo (Leonardo Castro).

D.T.: Ricardo Calle (e).

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag