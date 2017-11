Atlético Junior acude a la cita con su primer título de la temporada

0







Hace dos años, la gloria en la Copa Águila fue para Junior. De la mano de Alexis Mendoza, el equipo barranquillero conquistó uno de los títulos que hacía falta en sus vitrinas tras superar en la final a Santa Fe, al derrotarlo 2-0 en la ida, en Barranquilla, y caer 1-0 en la vuelta, en Bogotá.

Este miércoles, a partir de las 7 y 10 de la noche, vuelve a tener la oportunidad de dar una vuelta olímpica en su casa, un hecho que no ocurre desde aquella final de Liga ante Equidad, en 2010, cuando conquistó la sexta estrella con la dirección técnica de Diego Umaña.

El rival es Independiente Medellín, con el que igualó 1-1 en el partido de ida. Esa es una de las ventajas de Junior que, además, tiene a su plantel principal descansado, mientras que el del ‘Poderoso de la Montaña’ se ha visto sometido a un intenso trajín con tal de mantenerse con posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la Liga.

Esta es la tercera final consecutiva que disputa Junior en este torneo (en 2016 la perdió con Atlético Nacional) y hoy, bajo el mando de Julio Comesaña tiene la posibilidad de conquistar nuevamente este título cuyo premio mayor es la clasificación a la Copa Libertadores de 2018.

El colombo-uruguayo busca conquistar su segundo título como entrenador de Junior, luego del logrado en 1993 y que significó la tercera estrella en la historia de la divisa rojiblanco, con la que también quedó campeón como jugador en 1977.

Desde su sillón de técnico, Comesaña vio cómo se escaparon dos títulos de Liga: en 2009, ante Once Caldas, y en 2014, ante Nacional. Esta vez no se ha dejado contagiar del triunfalismo que siempre aflora cuando se está cerca de lograr un objetivo, pero está convencido de que esta es una oportunidad que no hay que dejar pasar.

Junior, con su equipo alterno, igualó 2-2 el pasado domingo con el Tolima, en Ibagué, juego que tuvo la posibilidad de ganarlo sobre la hora con una pena máxima que malogró Jarlan Barrera, su tercera consecutiva.

El samario, autor del gol del empate en el partido de ida ante el Medellín, el pasado 18 de octubre, ya anunció que por ahora no ejecutará desde los doce pasos.

Del grupo que actuó el jueves pasado ante Sport Recife, por Copa Sudamericana, solo actuó Yony González, quien ratificó su buen momento anotando el gol del empate ante los pijaos.

“Cuando estuve relegado nunca dejé de trabajar y soñé con estar en estas instancias definitivas aportándole al equipo. Queremos que la hinchada nos apoye y hacerle sentir la localía al Medellín”, afirmó González.

La Copa Águila es el primer título que Junior puede echarse al bolsillo de los tres que está disputando de manera simultánea. El equipo tiburón también aspira al de la Liga Águila y al de la Copa Sudamericana, en el cual se alista a jugar las semifinales ante Flamengo de Brasil, el 23 y 30 de noviembre.

Probable formación de Junior:

Sebastián Viera; David Murillo, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yony González (Luis Díaz), Yimmi Chará; Teófilo Gutiérrez, Roberto Ovelar.