América, a dar un paso a cuartos de Copa Colombia: recibe a Rionegro

Por los octavos de final de la Copa Colombia, se jugará a las 7:45 p.m. de este miércoles, en el Pascual Guerrero, el compromiso válido por la ida de los octavos de final de esta competición entre América de Cali y Rionegro Águilas.

El conjunto ‘escarlata’ ha tomado con mucha seriedad este evento, ya que da un cupo a la Copa Libertadores de 2018. Es por este motivo que el DT americano, Hernán Torres, ha determinado la actuación de varios jugadores titulares que conformaron el once inicial el pasado domingo.

No actuará con todos los ágiles de la ‘mechita’ pues expresó que “el sábado tenemos un compromiso muy difícil frente al Tolima y no podemos desgastar el grupo”.

Esta sería una nómina bastante competitiva, que saldría a luchar por la victoria y a estar más cerca de la clasificación a la siguiente fase, en la que juegan los 36 conjuntos de la Dimayor.

Recordemos que el conjunto rojo derrotó al equipo antioqueño 0–1 en la primera fecha de la Liga.

Alineación probable:

América de Cali: Luis Martínez; Arnold Palacios, Ánderson Zapata, Efraín Cortéz, Luis Tipton; Eisner Loboa, Alejandro Bernal, Johnny Vásquez, Carlos Lizarazo; Holmes García, Fernando Fernández.

D.T.: Hernán Torres.

- El resto de la jornada de Copa Colombia:

3:30 p.m.: Unión Magdalena vs. Patriotas

7:30 p.m.: Santa Fe vs. Equidad

7:30 p.m.: Medellín vs. Pasto



Jueves, 13



7:30 p.m.: Nacional vs. Huila

7:45 p.m.: Millonarios vs. Alianza Petrolera



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal de Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol