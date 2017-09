'A pesar de la adversidad, DIM mantiene su identidad': Didier Moreno

0







Deportivo Independiente Medellín afrontará el compromiso de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia contra Deportivo Cali con la necesidad de lograr la clasificación a la instancia definitiva, después de tres fechas sin ganar en la Liga II con dos derrotas y un empate. El conjunto que dirige Juan José Peláez no atraviesa un buen momento y los seguidores cuestionan su presente.

El revés 1-2 con Rionegro Águilas profundizó el descontento de los aficionados. “Nosotros nos sentimos muy agradecidos con la hinchada, que partido a partido nos apoya y siempre está ahí. Se nos ha hecho difícil ganar de locales porque somos un equipo que sale a proponer en su casa, pero enfrenta rivales que se cierran y ha sido difícil abrirles las líneas”, afirmó Didier Moreno.

En el duelo de ida con el cuadro ‘azucarero’, fue el volante chocoano el que evitó la caída en el estadio Atanasio Girardot: Andrés Felipe Roa adelantó a los vallecaucanos en el minuto 38 del segundo tiempo y Moreno decretó el 1-1 al 41. Aunque los números aún no terminan de soportar el proceso del director técnico Juan José Peláez, en Medellín hay ilusión

“El desespero y la ansiedad todavía no se han visto en la cancha. Este es un equipo que a pesar de la adversidad, siempre está con su identidad y quiere buscar los resultados, pero no los hemos conseguido. Hay que estar tranquilos; estaríamos preocupados si no generáramos situaciones de gol y jugáramos mal. Hemos hecho buenos partidos y tenido el control, pero por desatenciones y descuidos nos convierten”, añadió Moreno.

La visita a Cali será una prueba de fuego para el entrenador y los futbolistas del ‘poderoso’. Moreno y resto del plantel son conscientes que es indispensable recuperar por fuera lo que dejaron escapar en su predio, tanto en Copa como en Liga. Si bien el colectivo no engrana como lo esperan en el grupo, Didier es uno de los destacados.

“Trabajo para crecer y mejorar. Sé que hay mucho por corregir, pero estamos dándole día a día y eso se debe al respaldo del cuerpo técnico, la hinchada y los directivos. Mis compañeros me dan la confianza para ser un líder y contagiar, mostrar mi potencial. Estoy tranquilo y disfrutando esta profesión”, concluyó.

