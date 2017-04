Zidane le tiró una 'papa caliente' a James y él volvió a responder

0







Real Madrid jugaba con 10 hombres, pues habían expulsado a Sergio Ramos; además el equipo ‘merengue’ perdía 1-2 con Barcelona en el clásico español y el reloj marcaba los 92 minutos de juego. En esas condiciones mandó el técnico Zinedine Zidane a James Rodríguez, y el colombiano respondió.

A pesar de la ‘papa caliente’ que le tiró el DT al ‘10’, en el partido más importante de la temporada en la Liga de España, James David se metió rápido en el juego, pidió la pelota, se asoció y hasta marcó para recuperar pronto el balón.

A los 85 minutos, tres después de su ingresó, Rodríguez Rubio apareció para empatar el compromiso, haciendo estallar de júbilo el Santiago Bernabéu y dándole la igualdad al Madrid, a su técnico Zidane, que esta vez confió en él por encima de Isco.

Te dejamos el gol de James Rodríguez pic.twitter.com/0t0mu08Dt6 — Hinchas y Futbol (@FutboleHinchas) 23 de abril de 2017

Pero no es la única vez que James hace de las suyas en el Madrid de Zidane, a pesar de que su entrenador le tiene poca fe, no le da las oportunidades ni los minutos suficientes, y lo tiene como segunda o tercera opción en su once.

Lo dice hasta el mismo ‘MisterChip’, reconocido estadígrafo futbolero en las redes sociales: “James lleva 7 goles y 12 asistencias en los 1.490 minutos que ha jugado esta temporada (marca o asiste 1 vez cada 78 minutos)”. Cifras que dejan claro que no es que James no rinda, si no que no le dan la suficiente oportunidad de hacerlo.

#OJOALDATO - James lleva 7 goles y 12 asistencias en los 1.490 minutos que ha jugado esta temporada (marca o asiste 1 vez cada 78 minutos) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 23 de abril de 2017

A pesar de las adversidades, cada vez que el ‘10’ aparece lo hace con resonancia. Es por eso que se enoja, como lo hizo el pasado 5 de abril cuando había anotado un gol frente a Leganés y hacía una buena actuación; pero su DT decidió excluirlo a los 72 minutos para darle paso a Isco.

De 17 partidos en los que ha actuado el cucuteño, fue titular en 9 y solo en 1 jugó los 90 minutos. En ocho compromisos entró desde el banco, como este domingo, y demostró que si de él dependiera, no estaría en discusión su continuidad en el cuadro ‘merengue’.

Su celebración generó polémica

Luego de anotar frente al Barcelona, James Rodríguez celebró poniendo su dedo índice en su cabeza y luego indicando el césped del Bernabéu. De inmediato empezaron las especulaciones: reclamo al DT…quiso decir que su mente estaba en quedarse en el Madrid…etc.

Lo cierto fue que James le había prometido a su hija Salomé celebrar de esa manera, ya que había montado un video en Instagram haciendo el mismo gesto junto a su pequeña. Incluso, Daniela Ospina, su esposa, tuvo que recordar que el volante estaba cumpliendo la promesa a Salomé.

El gesto de james tiene nombre salome..! se lo prometió a su hija pic.twitter.com/N77VvKxseR — emanuel ©®ordriguez (@esimoncifue) 23 de abril de 2017

Redacción Futbolred