Zidane espera volver a contar con James Rodríguez desde este martes

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este domingo que espera recuperar además a Luka Modric y James Rodríguez para la próxima jornada que disputará en Balaídos ante el Celta de Vigo, el próximo domingo 5 de febrero.

Así lo reconoció en rueda de prensa y avisó que el martes será decisivo para ver la evolución de los dos jugadores, uno de ellos, Modric, clave esta temporada en su esquema.

"La idea nuestra de recuperar a Modric la semana que viene. Pero no puedo decir cuando. A James igual. El martes veremos", reconoció.

Cuestionado por la evolución del galés Gareth Bale, dijo que no sabe cuanto tiempo va a tardar en recuperarse. "Va a tardar un poco más. Está en el campo con las botas y es una señal importante. Tenemos que ir paso a paso con él. El tiempo no lo puedo decir, no lo sé", finalizó.

El colombiano no juega desde el 7 enero pasado, cuando se le diag´nosticó una lesión grado 1 en el sóleo de la pierna izqueirda. Diez días después, cuando ya estaba casi superado el problema, una sobrecarga en la pierna derecha lo puso de nuevo entre algodones.

En diálogo con FUTBOLRED, el exmédico de Selección Colombia, Héctor Fabio Cruz, revisar la parte biomecánica para evitar futuras lesiones.

