'Vamos a conquistar Brasil, a dejar huella y goles': Miguel Borja

0







Miguel Ángel Borja habló de sus expectativas en Palmeiras, club que pagó más de 10 millones de dólares por sus servicios. "Se dio el paso nuevamente al fútbol del exterior, estoy contento, agradecido con Dios porque esta es una oportunidad muy grande que me da; espero aprovecharla al máximo, sabiendo que va a ser muy importante ir allá y demostrar todo lo que se hizo en Nacional", dijo en el aeropuerto.

Sobre la negociación, que fue compleja y extensa, el delantero explicó que "fue una decisión en conjunto con los directivos, yo estaba a disposición de ellos, excepto en la oferta de China. Por lo demás, estaba a disposición de ellos si me quedaba o me iba. Así que fue en unión y más porque quedaba un 30 por ciento, que que se estaba peleando y que yo quería, que Nacional se quedara con ese porcentaje para seguir vinculado con el verde".

Justamente la noche de la presentación de la indumentaria de Nacional, Borja se despedía del equipo con el que alcanzó triunfos y fama mundial. "Antes del viaje del grupo a Bucaramanga tuve la oportunidad de despedirme de los compañeros; ya llevaba una semana despidiéndome (risas). Están contentos, tuvimos vivencias muy bonitas con todos ellos, es una familia, todos muy humildes y eso es fundamental en un equipo. Cuando hay unión y familia los títulos se consiguen y eso fue lo que pasó con Nacional; la Libertadores deja una huella en la historia muy importante: Todo nos lo dieron los directivos, me voy agradecido con ellos, con Reinaldo, con Redín, con el profe Velasco porque me abrieron las puertas y me dieron toda la confianza", dijo.

En Palmeiras, donde se encontrará con viejos conocidos, Borja espera construir algo parecido a lo que deja en Medellín. "Es algo muy bonito lo que vamos a vivir allá, está (Yerry) Mina, que fuimos compañeros en Santa Fe y el Lobito (Alejandro Guerra) que compartí con él seis meses en Nacional y pienso que va a ser una experiencia muy especial. Esperemos que los compañeros me reciban muy bien y así pueda aportarles lo que ellos necesitan en el club", comentó.

Borja tiene claro el reto que le espera en su segunda experiencia internacional (la primera fue en Italia): "ahorita que estuve allá (en Brasil) me dí cuenta de lo que es el fútbol brasileño, es muy rápido, muy competitivo, jugadores con mucha experiencia y hambre de títulos. Palmeiras se está armando muy bien y esperemos que la llegada mía sea óptima para lo que quieren los hinchas y los directivos".

¿Es Brasil su tierra prometida? "Esperemos que se den las cosas, los hijos de Dios estamos llamados a conquistar naciones, vamos por eso, a conquistar Brasil, a dejar huella, a que digan que llegó Miguel Borja y sus goles. No dependo de camisetas ni escudos sino de la gracia de Dios".

Redacción Futbolred Medellín