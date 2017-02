Uribe hizo gol del triunfo de Toluca sobre Veracruz, en su centenario

Fernando Uribe volvió a darle la victoria al Toluca, en la Liga de México, en la que ganó 1-0 a Veracruz, en la sexta fecha.

El colombiano celebró en la primera jugada que tuvo clara. A los 23 minutos, Rubens Sambueza centró y por los aires ganó el ariete ‘cafetero’, quien marcó su segundo tanto en esta temporada.

This 23rd minute strike by Fernando Uribe has @TolucaFC up 1-0 on @ClubTiburones at the half. 👀 #LigaMXEng pic.twitter.com/cb6oyJL6af