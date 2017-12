'Será grato volver a mi país, pero por el momento no creo': Rodallega

0







Actualizado hace 2 dias

Hugo Rodallega vive un buen presente en la liga de Turquía con el Trabzonspor. El delantero vallecaucano no sólo es importante es su club por sus goles (4 en la actual campaña), sino también por sus buenas actuaciones en las distintas canchas del país europeo.

Esas buenas presentaciones con su equipo han llevado a que clubes de Colombia le pongan el ojo a ‘Hugol’. El artillero, de 32 años, le confesó a FUTBOLRED que ha recibido varias llamadas de equipos importantes en el país, pero que han sido sólo acercamientos. No obstante, Rodallega dejó claro que ve difícil su vuelta al fútbol cafetero para el 2018.

“Sí he tenido algún contacto con equipos de Colombia, pero en realidad no se ha concretado nada, creo que está difícil también que se de porque yo tengo una vinculación acá, le he dejado saber a las personas que me han llamado que tengo un contrato vigente, así ya les tocaría arreglarse directamente con el club y pues ahí es donde veo la parte complicada”, dijo Hugo.

Y agregó: “Me han preguntado si me interesaría volver y yo les digo que sí, que siempre va a ser grato para mí volver a mi país, pero por el momento creo que no va a ser por el contrato que tengo acá”.

El exjugador del Fulhán inglés confesó que los directivos de equipos como América, Deportivo Cali y Nacional se han comunicado con él. También pronunció Millonarios, el actual campeón de Colombia.

“En realidad no he recibido ninguna oferta así concreta, lo que he recibido son llamadas, intenciones de comunicarse conmigo y saber cuál es mi pensamiento y lo que quiero, pero no es nada concreto. Yo interpreto eso como un interés, porque si no fuera interés no me llamarían”.

“No es una oferta, es más que todo una llamada a mí o a mi representante para intentar tocar el tema un poco. En este caso son América, también el Deportivo Cali y Atlético Nacional. También me comentó un amigo cercano a mi representante que había recibido una llamada de un dirigente de Millonarios, no es nada concreto, son acercamientos que tienen los directivos de estos equipos”, concluyó. Hugo tiene contrato con el Trabzonspor hasta el 2019.

