Pinto, Páez, Lara y 'Bolillo', cuota colombiana en cuartos de Copa Oro

Este domingo se definieron los ocho equipos de la fase de grupos que se clasificaron a los cuartos de final de la Copa Oro y, entre ellos, hay tres selecciones dirigidas por entrenadores colombianos.

Precisamente, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, Pompilio Páez y Jorge Luis Pinto se mantienen en competencia con Panamá, México y Honduras; respectivamente. Por tal motivo, FUTBOLRED le cuenta a continuación cómo llegan los ‘cafeteros’ a estas alturas del torneo.

Hernán Darío Gómez

Panamá confirmó su clasificación a los cuartos de la Copa Oro, tras derrotar el sábado anterior 3-0 a Martinica, y así terminar con 7 puntos en la segunda casilla del grupo B. Ganó dos partidos y empató uno.

Pompilio Páez

Aunque desde un comienzo se había estipulado como encargado de la selección mexicana en la Copa Oro a Pompilio Páez, finalmente la sanción de Fifa a Juan Carlos Osorio por sus actos en Copa Confederaciones lo terminó confirmando. De la mano del AT, los ‘aztecas’ ganaron dos y empataron uno.

Jorge Luis Pinto

La clasificación de la selección de Honduras, dirigida por Jorge Luis Pinto, fue más dramática. Perdió un partido y empató dos. Sin embargo, en uno de esos empates, contra Guayana Francesa, finalmente ganó los tres puntos sobre el escritorio porque dicho rival usó un rival que no tenía permitido jugar. Así, avanzó como mejor tercero.

Eduardo Lara

El estratega caleño, al servicio de El Salvador, confirmó su continuidad en la competencia de la Concacaf, tras sumar cuatro puntos, producto de un triunfo, una igualdad y una derrota; y así clasificar como el segundo mejor tercero.

Cruces de cuartos de final, con duelo colombiano:

Panamá vs. Costa Rica.

México vs. Honduras.

El Salvador vs. Estados Unidos.

Jamaica-Canadá será el compromiso que complemente la fase de cuartos de final del campeonato.

Redacción Futbolred