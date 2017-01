"Ojalá sea el comienzo de cosas lindas en Santos": Vladimir Hernández

0







Vladimir Hernández fue presentado oficialmente este martes como nuevo jugador del Santos. El volante, de 27 años, firmó contrato por cuatro años con el tradicional equipo brasileño.

“Estoy feliz de llegar a un equipo tan importante como el Santos. No había tenido la oportunidad de hablar con (Jonathan) Copete antes de llegar a este club, pero ahora me comentó que es un equipo que busca ganar todos los títulos posibles y espero hacer las cosas bien, dar lo mejor de mí, para conseguirlos”, aseguró el araucano a los medios que fueron a su presentación.

Vladimir tuvo que describir sus características, pues a pesar de ser figura en el Junior de Barranquilla, no es muy referenciado en Brasil. “Soy un jugador rápido, que le gusta encarar y desequilibrar por la banda y así llegar a gol”, apuntó.

Además, Hernández Rivero fue consultado sobre la Copa Libertadores, torneo “que todo jugador sueña con ganar y yo llego a un equipo que ya la ganó”, por lo que será uno de sus principales objetivos. Asimismo, le preguntaron por Santa Fe, uno de los rivales que tendrá Santos en la Copa. “Santa Fe es un gran equipo en Colombia y será un fuerte rival”, comentó.

“Santos es reconocido en el mundo, con jugadores históricos. Qué mejor que haber venido a este equipo y ahora me queda la responsabilidad de hacer mi mejor trabajo para triunfar”, comentó ‘Vlacho’.

“Los compañeros me han recibido muy bien, la gente ha sido muy amable y estoy a gusto de estar acá. Espero en la cancha retribuir ese cariño; en las redes sociales ya me han dado la bienvenida y eso me motiva para trabajar y brindarles alegrías a todos. Ojalá sea el comienzo de cosas lindas en Santos”, añadió.

Finalmente, Hernández aseguró que está feliz de ser llamado por primera vez a la Selección Colombia, con la que estará este miércoles en el amistoso contra Brasil, juego en honor a las víctimas del Chapecoense.

Redacción Futbolred