'Mi mejor decisión fue llegar a la Sampdoria': Luis Fernando Muriel

La actualidad de Luis Fernando Muriel ha impulsado que sea uno de los temas que más se toquen en el fútbol italiano. Consolidado como uno de los goleadores de Sampdoria y en el sonajero del mercado de fichajes, el colombiano se refirió este martes a su rendimiento en declaraciones a ‘Kick Off’.

“Contento por lo que estoy pasando y con ganas de que este momento se alargue. Estoy trabajando mucho desde hace varios meses para mantener una mejor forma física. No me cambio por nadie en este momento”, aseguró el delantero.

Con nueve goles en la Serie A (el último se lo convirtió el pasado domingo al Bolonia), es una de las figuras del equipo que dirige Marco Giampaolo, de quien se declaró complacido con su estilo de juego.

“La mejor decisión fue llegar a la Sampdoria y en estos momentos lo estoy ratificando. La llegada del nuevo entrenador me ayudó muchísimo y es lo que me ha permitido alcanzar este nivel”, sostuvo.

Asimismo, el tomasino agradeció al entrenador de la Selección Colombia, José Néstor Pékerman por tenerlo en cuenta en aquellos periodos en los que no tenía continuidad con la ‘Samp’.

“Solo puedo tener palabras de agradecimiento con el ‘profe’ Pékerman, porque a pesar de no jugar hasta dos meses, él me llevó y me esperó hasta el final. Esperamos mantener el nivel y así ir al Mundial de Rusia-2018”, indicó.

Finalmente, habló de los últimos rumores que lo ubican en el Inter de Milán, que estaría dispuesto a negociar por el futbolista, independienetemente de la cláusula de rescisión que circula entre los 28 y 35 millones de euros.

“Se está hablando mucho de esa posibilidad, hay varias opciones, pero falta mucho por jugar ese torneo y al final vamos a ver qué sucede. Es una de las opciones que se está manejando en el momento. Esperemos hasta el final para decidirnos”.

Redacción Futbolred