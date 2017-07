Los 'socios' que va encontrando James Rodríguez en el Bayern Múnich

0







Si hay un partido que hable de la actitud que debe tener James para buscar un espacio entre los titulares del Bayern Múnich, ese es el de este martes contra Chelsea.

Un James distinto al de los juegos anteriores, más integrado al circuito ofensivo gracias a los entrenamientos y al buen ambiente fuera la cancha, fue el que se vio en el triunfo 3-2.

Pero no sólo eso: en ese cierre fuerte sobre Willian, al minuto 50, quedó claro que además tiene sacrificio para bloquear la salida del rival y apoyar la labor de ataque. Sí, se quedó un poco en el gol de Marco Alonso, pero en general se le vio corriendo y sacando balones de su propia área.

En todo caso, lo suyo es el ataque y ahí ha ido armando sociedades que en el futuro pueden ser muy prometedoras. “No es tan importante que no marque gol, es importante que combine bien en ataque y lo vi bien con Thomas, Lewandowski y Ribery”, dijo el propio Ancelotti. Aquí, sus primeros socios:

Müller, siempre atento

Uno de los beneficiados de la movilidad de James en el frente de ataque contra Chelsea fue Thomas Müller. En el primer gol, salta al cabezazo el 11 pero atrás, agazapado, esperaba por las dudas el artillero alemán. Primer gol. Y para el segundo, arrastró bien la marca James por su zona y entró con más libertad Müller para celebrar su segundo. No es muy dado a la euforia el alemán, pero buscó al nuevo del equipo en la fiesta. No se quitan espacio, de hecho lo ganan siempre que James va por el extremo derecho. Y si no está Müller, ocupa con éxito James su posición.

Ribery quería el gol del 11



Fue el socio perfecto de James en su primer partido de 90 minutos con el Bayern. Por el sector izquierdo lo buscó siempre, le cedió una pelota de gol clarísima al minuto 59 y una más al 68. Podía intentarlo el francés pero se lo sirvió al colombiano, un hecho que dejó claro el profesionalismo del primero y el hambre de gol del segundo. ¡Parecía que jugaran juntos hace meses!

Rafinha, as bajo la manga

Otro de los que parece jugar hace tiempo con el colombiano. Rafinha, autor del primer tanto, aprovechó la movilidad del 11 para aparecer sin marca y crear peligro. Lo hizo desde fuera del área y desbordando para buscar a James. Es una carta oculta a la hora de resolver partidos que puedan complicarse. Seguro que Ancelotti ya tomó nota.

Lewandowski, con más libertad



Otro jugador que se beneficia del riesgo que representa James cerca del área rival es el goleador del Bayern. Aunque fue el principal destinatario del juego fuerte del rival, pudo entrar al área y buscar un par de goles que por falta de fortuna no pudieron celebrarse. El 9 encuentra fácilmente a James bien para ser punzante en la salida o para resolver cerca del área. De hecho, fue su mejor socio cuando salió Müller y el 11 ocupó el lugar de mediapunta. Le falta tiempo de adaptación, pero seguro que ha ganado en comodidad con un talentoso jugando a su espalda.

Redacción Futbolred