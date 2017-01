"Llegué a Europa por el sacrificio de mis padres": Helibelton Palacios

0







Helibelton Palacios cumplió el sueño de jugar en el fútbol de Europa gracias a un sólido interés del Brujas, de Bélgica, equipo que adquirió el 85% de sus derechos. Palacios debutó el pasado domingo, ingresando en el segundo tiempo del partido en el que su equipo derrotó 3-0 al Standard de Lieja.

El nuevo lateral del Brujas, en charla con FUTBOLRED, expresó sus sensaciones sobre su debut; además contó cómo va su proceso de adaptación, confesó todo lo que luchó para poder llegar al fútbol del Viejo Continente, recordó a sus amigos y lo que se llevó del Deportivo Cali, el equipo donde se formó.

“Me sentí muy bien en mi debut, con mucha confianza, tranquilidad y no tuve dificultad, todo salió muy bien. Agradecido con Dios por esta gran oportunidad. Sabía que esforzándome y haciendo cosas diferentes lo podía lograr. Ahora es saber interpretar los nuevos retos que voy a tener en este fútbol, que es mucho más rápido”, comentó Palacios.

Su esposa y su hijo serán los primeros en llegar a acompañarlo en esta nueva aventura en su carrera. Paralelamente a sus entrenos con el Brujas, Helibelton estudia inglés para obtener el entendimiento pleno de los entrenamientos y consolidar su adaptación a la ciudad. Mientras tanto, su compatriota José Izquierdo Mena y Debbie, Team Manager del equipo, le ayudan con las traducciones, ya que ambos hablan español.

“Acá todos entienden el inglés, la mayoría habla holandés y francés. Son los tres idiomas primordiales. Brujas es el club más grande de Bélgica, siempre en los primeros puestos, jugando Champions. Tiene una mezcla de juventud y experiencia con un gran cuerpo técnico. Siempre tuve deseos de jugar una Champions, sería algo que no podría describir”, confesó el exDeportivo Cali.

“Izquierdo, desde que llegué acá, ha estado muy pendiente de mis necesidades, es una de las figuras de equipo, me da tranquilidad porque su apoyo es importante para entender los entrenamientos. Está siendo vital en mi adaptación”, complementó.

Helibelton también reconoció que lo primero que le dijeron cuando arribó al club belga, fue que su compatriota Carlos Bacca, es una figura reconocida en el equipo por su calidad de persona y por lo goleador. “Bacca es ídolo acá junto con izquierdo. Carlos es un crack, dejó una gran huella y las puertas abiertas para los colombianos. Seguro a mí también me irá muy bien”, puntualizó Palacios.

Helibelton sabe que su talento lo llevó a tierras europeas, pero él reconoce a los verdaderos responsables y las formas de cómo consiguió consolidar su sueño.

“Yo llegué a Europa gracias al sacrificio de mis padres. Cuando llegué a las inferiores del Cali, a mis padres les tocaba apresurarse demasiado para que yo no faltará a los entrenos. También un tío que estaba muy pendiente, le ayudaba con los pasajes a mi papá. Me di cuenta que cuando uno quiere algo de verdad, hay que hacer sacrificios”, ratificó el oriundo de Santander de Quilichao.

Helibelton resaltó que la insistencia de su padre para que hiciera las pruebas con Deportivo Cali, fue vital en sus difíciles inicios. “Fuimos a la sede del Cali y a la salida nos encontramos con el ‘profe’ Cruz, en ese tiempo era un encargado de pruebas y técnico de la Sub-20. Mi papá habló con él, Cruz me citó en la sede de Pance un sábado que harían práctica con los de la profesional que no fueron convocados. Jugué 20 minutos, me fue muy bien y me dijeron que me darían la oportunidad, que llevara papeles y paz y salvo. Así empezó la historia”, contó el nuevo lateral del Brujas.

Así. Palacios fue destacándose en la categoría Sub-20 ‘azucarera’, etapa que según él, fue primordial para su crecimiento, ya que cuando empezó su carrera no tuvo la oportunidad de ser fundamentado y en esta categoría adquirió el conocimiento que no tenía.

Además, sostuvo que la salida a préstamo a la Equidad en el 2014, le sirvió muchísimo para darse cuenta de sus condiciones, porque en el conjunto asegurador, se convenció de que sólo tenía que explotarlas. “Esto marcó un punto importante en mi carrera, ya que a los seis meses regresé al Cali y desde ahí fui titular”, añadió Palacios.

En la Sub-20 recuerda con gratitud al citado profe Cruz y al ‘Maestro’ Jairo Arboleda; igualmente, en la profesional mencionó a Héctor Cárdenas, quien le brindó confianza para regresar. Además reconoció al ‘Pecoso’ Castro, quien marcó una pauta importante en su carrera logrando el campeonato. Asimismo, al profesor Mario Yepes, quien según Palacios, por su profesionalismo y gran conocimiento, le aporto muchas cosas positivas.

Harold Preciado, Kevin Balanta, Nilson Castrillón, Fabián Sambueza y Juan Sebastián Quintero, son amigos con los que Helibelton formó un lazo de amistad; además, con Cristian Higuita, Yerson Candelo y Frank Fabra.

“De Deportivo Cali me llevo todo. Fue el equipo que me dio a conocer, que siempre creyó en mí. Muy feliz de pertenecer a esa gran institución y de haber dejado una huella siendo campeón. Una hermosa hinchada de la que siempre recibí cariño y apoyo incondicional. Espero algún día tener la oportunidad de regresar y jugar en el equipo del cual soy hincha, como toda mi familia”, expuso Palacios.

Nelson Sandino

Corresponsal de Futbolred

Cali

En Twitter: @Nelsandino1