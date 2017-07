'La vida de James cambiará mucho en Alemania', analiza un periodista

0







James Rodríguez se convertirá en el noveno colombiano en jugar en el fútbol de Alemania. El creativo y capitán de la Selección llegará al Bayern Múnich con la ilusión de demostrar que sigue siendo un futbolista de élite y que puede triunfar en cualquier liga del mundo.

Sin embargo, la cultura de ese país, así como el balompié que se practica en la Bundesliga, no es tan conocido para el hincha de a pie en nuestro país. Por eso, FUTBOLRED decidió contactar a Ezequiel Daray, periodista argentino que cubre la Bundesliga para ‘Fox Sports’ y tiene un programa que descubre las costumbres de los hinchas y los equipos: ‘Das Ligahaus’.

“La vida le cambiará mucho a James”, fue lo primero que apuntó el periodista. “El cambio será total al llegar a Alemania. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Javier ‘Chicharito’ Hernández, que juega en Bayer Leverkusen pero que pasó por Real Madrid. El acoso en España es constante y la prensa te sigue a todos lados, los hinchas son invasivos, como los italianos; pero contó que en Alemania podía salir a un restaurante a comer, que la gente sabía quién es -un ídolo del Bayer Leverkusen-, lo mira, pero le respeta su espacio y no lo molesta”.

Daray, quien lleva algo más de cinco años viviendo en Alemania, aseguró que la prensa en ese país es más tranquila. “Incluso algo aburrida (risas), porque solamente hablan de hechos, no es un a prensa que ‘mate’ al jugador, como pasa por ejemplo en mi país; no hay mucha prensa de opinión, hay columnistas pero escriben del lado del jugador; aquí son más objetivos al criticar, pero no hay persecución. Si James no habla mucho alemán, al comienzo la relación con la prensa no será mucha”.

No todos los latinoamericanos llegan a triunfar en la Bundesliga

Los ejemplos que entrega el argentino hablan claramente de los contrastes que han tenido los futbolistas del continente americano a la hora de tratar de adaptarse a la vida alemana.

“El chileno Eduardo Vargas nunca se integró, no aprendió el idioma, se terminó yendo. Por otro lado, el mexicano Marco Fabián aprendió en seis meses a hablar alemán, en su primera temporada bajó 4 kilos y volaba; Xabi Alonso también daba entrevistas en alemán a los tres meses y se desenvolvió sin ningún problema”, recordó Daray.

Además, recordó que un peruano es el máximo goleador extranjero de la historia de la Bundesliga y que James puede seguir su ejemplo: “Claudio Pizarro dice que si bien en el Bayern hay mucha presión, porque hay que ganar mínimo dos títulos por año; pero la gente, aun perdiendo un clásico, no lo agobia. Solamente si hay un mal comportamiento, o una actitud no profesional, algunos medios como ‘Bild’ lo van a hacer notar. Pero en general son distantes”.

“Es importante que intente hablar el idioma, se integre a la cultura; por ejemplo a James se le verá con los típicos atuendos de cuero y con un vaso gigante de cerveza en el Oktoberfest, porque para ellos es muy importante”, son las claves que da el argentino a James.

“Espero que James venga con la cabeza abierta para adaptarse a una cultura muy diferente. Es claro que él viene de un equipo top, tal vez del mejor equipo del mundo, así que aspectos como la preparación física y la presión de estar en un equipo grande no le va a afectar. Pero a su carrera sí le va a agregar organización, planeamiento, tendrá todas las herramientas para triunfar, después depende de sí mismo, pero le van a dar todo lo necesario para que sea uno de los mejores futbolistas del mundo. Si tiene la mentalidad para aprovechar eso, no hay mejor país para trabajar; pero el idioma y el clima son complejos”, finalizó Ezequiel Daray, hincha de River Plate y conocedor de la Bundesliga y las costumbres alemanas.

