'La Selección ha sido, es y será una ilusión': Bernardo Espinosa

0







Después de cuatro años en Gijón y una carrera futbolística en España, donde jugó en el Sevilla, Racing de Santander y Sporting, el defensa colombiano Bernardo Espinosa (Cali, 1989) apostó el pasado verano por salir de su zona de confort y puso rumbo al Middlesbrough y a la Premier League, de Inglaterra.

Bernardo, de 27 años, se ha asentado en el once inicial del 'Boro', recién ascendido a la primera división inglesa, tras recuperarse de una aparatosa lesión de rodilla que lo apartó durante ocho meses de los terrenos de juego.

En una amplia entrevista con EFE en Londres, el colombiano habla de su adaptación a la Premier League, la complicada tarea del Middlesbrough esta temporada y el sueño de debutar con la Selección Colombia: "Ha sido, es y será siempre una ilusión".

Empezaron muy bien la temporada y les está costando en las últimas semanas: una victoria en los últimos diez partidos de liga.

"La mentalidad del club es clara desde el inicio: el máximo objetivo siempre ha sido la permanencia, como ha dicho el míster y hemos repetido nosotros. Quedar por encima del descenso sería cumplir el objetivo y somos conscientes de que la lucha va a ser desde el primer partido hasta el último. No me sorprende (su puesto en la tabla, decimoquinto, un punto por encima del descenso); es lógico, en toda temporada habrá momentos mejores y momentos peores, y en este momento tenemos que seguir remando, a pesar de que los resultados no están siendo los mejores. Creo que la mentalidad y el esfuerzo del grupo está siendo bueno. De momento, estando por encima del descenso, es como si estuviéramos cumpliendo el objetivo".

Parece que ha recuperado sensaciones después de un año muy duro.

"Gracias a Dios estoy de vuelta a la competición. Es lógico que, tras un año fuera, haya que ir poco a poco mejorando las sensaciones, recuperando el nivel de confianza que te dan los minutos y peleando cada día para optar a jugar esos minutos que te den la posibilidad de crecer. La exigencia de esta liga no me sorprende y ya venía avisado. Sin embargo, al comprobarlo personalmente te das cuenta. Todos los equipos y los partidos son de máximo nivel y la competitividad que hay en esta liga es mayúscula".

Para alguien que se ha formado en España, ¿cómo es la adaptación a una liga tan física y exigente como es la Premier League?

"Aquí la exigencia es máxima; cada balón es una disputa complicada y el físico predomina mucho. Los partidos son de más recorrido, con mayores idas y vueltas, por lo que hay que estar bien físicamente. Quizá ese orden táctico que predomina en el fútbol español se sustituye aquí por ese físico y esa intensidad. Al final, para el espectador son partidos más vistosos, con más movimiento del balón y más ocasiones".

Aitor Karanka fue uno de los valedores de su fichaje. ¿Qué tan importante ha sido en su aclimatación a la Premier League? ¿Qué consejos le da?

"La confianza que ha depositado en mí desde el inicio ha sido muy importante para recuperar sensaciones. Su trayectoria permite que cada día uno aprenda de él y estoy muy a gusto y satisfecho, intentando devolverle esa confianza. Además, estoy aprendiendo lo máximo posible de su experiencia de que lo que nos puede aportar".

Se ha asentado como titular en el once del 'Boro'. ¿Qué objetivos se marca para la segunda mitad de temporada?

"Intento vivir el día a día, vivir a corto plazo. Después de estar tanto tiempo fuera, mi ilusión es entrenar cada día, prepararme lo mejor posible, intentar ponérselo complicado al entrenador para que cuente conmigo y luego, cuando estás en el once inicial, pues ya vas disfrutando".

Supongo que debutar con la Selección Colombia debe ser uno de sus objetivos.

"La Selección ha sido, es y será siempre una ilusión. Ese objetivo lo tenemos todos los jugadores en la mente; siempre está ahí, y trabajamos para llegar. Sin embargo, el camino hacia ello es jugar, competir e intentar hacerlo lo mejor posible".

¿Habla de vez en cuando con José Pékerman?

"Con ellos (Pékerman y cuerpo técnico de la selección) estoy muy agradecido porque han estado muy pendientes durante mi recuperación y con mi traslado a Inglaterra. Trabajando de buena manera, acumulando minutos y haciéndolo bien llamaremos a la puerta de la selección, que se abrirá cuando el ‘profe’ crea conveniente".

¿Habló con el seleccionador antes de fichar por el 'Boro'?

"Tuve una conversación con él, sí. Él lo veía necesario, creía que aquí mi crecimiento iba a ser mayor, que iba a tener una mayor oportunidad de mejorar como futbolista. La calidad de esta liga te motiva a tomar nuevos retos, a salir de tu zona de confort. Venir al Middlesbrough era un reto personal y profesional".

Nació en Colombia, pero futbolísticamente se formó en España. ¿Sigue viendo fútbol español? ¿Está también pendiente del fútbol colombiano?

"Intento ver todo el fútbol que puedo, aunque, quizá, por los horarios se complica un poco más. Sin embargo, la pasión por el fútbol se lleva dentro, y cuanto más vea, mejor".

Dejó Gijón después de cuatro años con destino Middlesbrough. ¿Cómo es la vida en la ciudad?

"La verdad es que no es muy diferente de Gijón, es una zona residencial tirando a rural, muy parecido. Obviamente, la luz aquí condiciona mucho la vida, pero a nivel de temperatura y vida personal y profesional, todo es muy cómodo. No ha sido un cambio muy drástico, aunque lleva un tiempo asimilarlo y acostumbrarse a la comida, a las nuevas rutinas de entrenamiento y a las exigencias de la Premier League".

Jorge Peris

Para EFE