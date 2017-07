James se enfrentaría a Bacca y Zapata en juego amistoso, en China

James, una de las sensaciones en la gira por territorio asiático del campeón de Alemania, está listo para seguir aprovechando los minutos que le dan en su nuevo club.

Este viernes ha reconocido que la competencia por un cupo entre los 11 titulares es sin cuartel. “Tenemos grandes jugadores en el Bayern y la competición dentro del equipo es muy intensa… Tengo que ganarme el puesto a través de un duro entrenamiento diario", dijo.

Y en esa lucha, curiosamente, también están sus compatriotas Zapata y Bacca, quienes buscan un espacio en el reforzado equipo de Vincenzo Montella.

Ambos fueron titulares en el reciente duelo con Borussia Dortmund (derrota 3-1) y aunque tuvieron buenas actuaciones, no tienen el puesto seguro.

