James niega declaraciones sobre el Madrid, pide que lo dejen tranquilo

El mediocampista desmintió esta frase que la prensa española le adjudicó. Según la cuenta de twitter @ChiringuitoLatino, estas fueron unas declaraciones dadas este miércoles por el jugador en una entrevista a la revista ‘Sport Bild’.

No obstante, Rodríguez no dudo en salir a aclarar en sus redes sociales que dicha afirmación es falsa, al dejar en claro que siente “respeto total por el Madrid”.

¿Persecución o no? Lo cierto es que James salió al cruce a los medios españoles y su mensaje fue contundente: “por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias”, concluyó el capitán de la Selección Colombia.

Redacción Futbolred