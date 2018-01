James, en su faceta más humana con los hinchas del Bayern Múnich

0







James habló sin tapujos de todo aquello que quisieron preguntarle los hinchas del Bayern Múnich desde distintas partes del mundo.

“Estoy feliz de estar en un club grande, espero que los que vienen sigamos a tope también”, fue lo primero que dijo.

De la adaptación comentó: “Con el alemán solo he aprendido algunas palabras, cada día voy mejorando y estoy tomando clases también”.

Múnich es, en su opinión, una ciudad ideal: “Lo mejor es tener una vida tranquila aquí, que es lo que más me gusta. Puedo salir a tomar un café tranquilo. Múnich es una ciudad tranquila, me está gustando mucho”.

El tiempo libre lo pasa en distracciones varias: “Ahora estoy estudiando alemán, cuando puedo leo, juego playstation y veo cuatro o cinco series, como Breaking bad o The walking dead. Juego más Mario Kart que FIFA, pero los juego los dos. Me gusta la comida china, pero por ahora voy con la comida alemana”.

¿Y el frío? “El frío es duro pero no es que salga mucho, paso mucho tiempo en casa. Se siente cuando entrenamos y en los partidos, pero lo llevo bien. Ellos (sus compañeros) están más acostumbrados. El OktoberFest y otras costumbres acá han sido extrañas, pero las he ido aprendiendo. En ese primer OktoberFest me divertí mucho, beben mucha cerveza, demasiada, como cinco litros”, dijo.

Los desafíos profesionales los tiene claros: “Sería algo único ganar el triplete, todos venimos a ganar títulos y sería único poderlo hacer aquí. La Champions, creo que tenemos altas posibilidades (de ganarla), tenemos un gran equipo, grandes jugadores, es un club acostumbrado a ganar muchas cosas y por eso las aspiraciones nuestras son altas”.

Y para Colombia también hubo tiempo: “Ojalá lleguemos más allá de cuartos, en el Mundial pasado hicimos un buen torneo y espero que estemos bien para llegar más lejos”.

Durante la charla apareció por sorpresa el español Javi Martínez, quien alcanzó a hacerlo sonrojar con sus elogios: “Es un jugador que te marca diferencia, que tiene la pausa necesaria cuando se cierra el rival, siempre sabe qué hacer con el balón, ubicar al jugador mejor colocado (“me pongo rojo y todo”, confesó James) y lo que me ha sorprendido es que trabaja mucho en defensa (“¿Pensabas que era vago?, preguntó el colombiano entre risas).

Martínez también dio detalles de la adaptación a Alemania: “Es difícil llegar, un país nuevo, cultura nueva, Arturo (Vidal) y yo intentamos ayudarle, pero él es feliz jugando fútbol y esa es la mejor medicina. Cuando un jugador es feliz se le nota en la cancha. Solemos ir a cenar, quedamos en su casa.. Además de ser un gran compañero es un gran amigo (manos al corazón de James, abrazo y: “gracias Javi”).

Redacción Futbolred