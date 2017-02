Izquierdo, elegido mejor jugador en Liga de Bélgica, pide Selección

0







El delantero colombiano del Brujas, José Izquierdo, recibió el Soulier d'Or, galardón que recompensa al mejor jugador del momento en la Liga de Bélgica, distinción que espera le acerque a la selección nacional de su país.

"Para mí es un gran honor, pero no sé lo que este premio significará en Colombia (...). No sé si me abrirá las puertas de la selección nacional" que dirige José Néstor Pékerman, declaró al recibir la distinción el atacante, de 24 años.

Izquierdo, quien llegó a Bélgica en 2014 y tiene contrato en el Brujas hasta 2019, se llevó la 63ª edición de un galardón que se entrega desde 1954, y en el que el jurado está compuesto por una selección de periodistas deportivos, miembros de la federación belga de fútbol, árbitros y antiguos ganadores del Soulier d'Or.

El de Pereira sumó 268 puntos, superando al delantero polaco del Anderlecht, Lukasz Teodorczyk, (183 puntos) y a su compañero de equipo en Brujas Ruud Vormer (86 puntos), mientras que el centrocampista español del Genk Álex Pozuelo, exjugador del Rayo Vallecano formado en la cantera del Betis, fue sexto.

El colombiano, que antes de llegar a Bélgica militó en el Deportivo Pereira (2010-2013) y en el Once Caldas (2013-2014), tomó el testigo como mejor jugador de Bélgica del belga Sven Kums, actualmente en el Udinense italiano, y recibió el trofeo de manos del seleccionador de los 'diablos rojos', el español Roberto Martínez.

"Me doy cuenta de la suerte que tengo. Mi vida es escuchar música y jugar al fútbol. Soy un privilegiado (...). Estoy viviendo el mejor momento de mi carrera", declaró Izquierdo.

El delantero, que lleva 7 goles en 17 partidos en la presente temporada (tantas dianas como la pasada campaña en 24 encuentros) se acordó de su perro 'Lucho' al recoger el premio.

"El Soulier d'Or es un poco de mi perro. No fue fácil para mí desembarcar aquí sin mi familia. Tener un perro como 'Lucho' me ayudó a sentirme menos solo y a adaptarme a mi vida en Bélgica", agregó.

El atacante señaló que no tiene intención de dejar el Brujas a final de temporada, a pesar de los rumores sobre el interés de equipos con más proyección.

"Pregunten a mi agente. Estoy cansado de que me pregunten sobre lo mismo. Todo lo que quiero ahora es volver a ser campeón de Bélgica".

En la misma ceremonia, el centrocampista del Manchester City, Kevin de Bruyne, fue distinguido con el galardón al mejor jugador belga en el extranjero, obteniendo el premio del exdelantero francés y actual miembro del equipo técnico de los 'diablos Rojos', Thierry Henry.

El exportero Michel Preud'homme, entrenador que hizo al Brujas campeón de Liga la pasada temporada y finalista de la copa belga, fue reconocido como el mejor técnico de Bélgica.

