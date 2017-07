'Espero hacer una temporada espectacular con el Colonia': Jhon Córdoba

0







Jhon Córdoba se ha consolidado en el fútbol de Alemania. A sus 24 años, el delantero colombiano lucirá su segunda camiseta en el balompié ‘teutón’, la del Colonia.

Su buena actuación con el Mainz 05 en la temporada 2016/2017 llevó al que conjunto ‘die geibböcke’ se fijara en sus servicios. Ahora, con su nueva escuadra, Córdoba sueña con realizar buenas actuaciones y en marcar muchos goles.

El nacido en Istmina (Chocó) espera seguir ganando experiencia que fortalezca su carrera deportiva. Dice que su paso al Colonia era lo indicado.

“Después de dos años en el Mainz creo que hice dos temporadas muy buenas, gracias a Dios por medio de ello se dio la oportunidad de llegar al Colonia y avanzar en mi carrera”, dijo de entrada en charla con FUTBOLRED.

Manifiesta sentirse muy a gusto en su nuevo equipo y con sus compañeros. Sólo espera que su proceso de adaptación se siga dando de buena manera.

“Me siento muy bien, llevo una semana y me he adaptado de buena forma. Mis compañeros, el cuerpo técnico, todos, han hecho para que me adapte y espero que todo siga así”, agregó.

El formado en Envigado Fútbol Club manifestó que en Colonia encontró un sistema de trabajo distinto al que hacía en Mainz 05 y que confía acoplarse rápidamente.

“Son dos conceptos diferentes, cada uno tiene su forma de trabajar, ahora me estoy acoplando a mi nuevo forma y espero hacer una temporada espectacular”, complementó.

Jhon no oculta su felicidad por encarar un nuevo reto en su carrera deportiva. Se encontró un buen club y además la ciudad es “muy bonita” y espera “adaptarme rápido y vivir mucho tiempo aquí”.

Una estimulación extra para Córdoba es la oportunidad de jugar una nueva Europa League. Ya lo hizo con el Mainz la campaña pasada y ahora con el Colonia también espera brillar.

“Es una motivación extra, ya había jugado Europa League la temporada pasada con el Mainz y llegar al Colonia y tener esta misma motivación es algo que todo jugador quiere y voy a tratar de aprovecharla al máximo”, dijo.

De sus objetivos con el Colonia es muy claro: “vivir mi experiencia aquí, hacerlo lo mejor posible y aprovechar las oportunidades que tenga”.

A esos objetivos agrega el de ganarse un puesto en la alineación inicialista. Sabe de la competencia que existe en el club, pero él confía en sus capacidades.

“Siempre hay buenos jugadores en todos lados, la competencia de tener buenos jugadores al lado siempre es bueno. Eso de tener competencia es índice de que no te puedes relajar, yo vine aquí a pelear un puesto y lo voy a hacer hasta el final”, sostuvo el exGranada de España.

Como todo futbolista sueña con vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores, pero por ahora, sólo se enfoca en hacer una buena temporada con el Colonia y en reforzar más el alemán.

"En este momento estoy concentrado en mi club, claro que todo jugador tiene aspiraciones para ir a la Selección y voy a trabajar para ello para que el día que esté preparado al cien por cien y nunca más ir dejar la oportunidad”, concluyó.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

[email protected]En [email protected] _Ramos