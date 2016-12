"Es un sueño llegar al fútbol internacional": Juan David Cabezas

0







Juan David Cabezas quedó campeón con Deportivo Cali en el 2015, en el 2016 llegó a Independiente Medellín en condición de préstamo con opción de compra, y obtuvo el título en la Liga I. En el segundo semestre, se convirtió en hombre de confianza de Leonel Álvarez, jugando 19 compromisos, 14 como titular.

El volante de 25 años anotó dos goles con el ‘poderoso’ este año, uno muy recordado, pues fue en el empate 1-1 contra Junior, en Barranquilla, por el compromiso de ida de la final del primer semestre, luego, en el Atanasio, Juan David logró alcanzar su segundo título como profesional y la sexta estrella para Medellín. Ahora Cabezas construirá futuro en la MLS.

En charla con FUTBOLRED, el nuevo jugador del Houston Dynamo comentó sobre su año en el fútbol colombiano y sus esperanzas en el balompié estadounidense.

“Fue por medio del gerente deportivo del Cali, me manifestó el interés de Houston Dynamo, luego el representante intermediario habló conmigo, también hablé con el técnico Wilmer Cabrera y gracias a Dios se presentó esta bonita posibilidad y experiencia”, señaló el volante.

“Las personas que hicieron el ofrecimiento, la seriedad del cuerpo técnico y del proyecto, las muy buenas condiciones y garantías, me dieron la facilidad para tomar la decisión. A pesar de tener otras ofertas, esta fue la que más tranquilidad me dio, es un sueño llegar al fútbol internacional”, complementó.

Juan David Cabezas llegará al equipo norteamericano por un año a préstamo con opción de compra, recordando que, actualmente, el jugador tiene un contrato con Deportivo Cali hasta junio del 2018.

“Siempre voy a querer volver al Cali sé que es mi casa porque así me lo hacen saber, quizá tenga que vivir otras experiencias y el día de mañana poder tener esa posibilidad. Es el equipo en el que nací y del que soy hincha, me encantaría retornar en algún momento”, confesó el volante nacido en Cali.

No obstante a su sentimiento ‘verdiblanco’, Juan David es sensato al reconocer lo valioso que fue para él su período con el rojo paisa.

“Medellín fue una gran experiencia, muy bonita, me dejo mucha paz, mucha tranquilidad, grandes amistades, tuve un crecimiento humano muy importante. Es una hermosa ciudad que me abrió las puertas y es un gran equipo que me trato muy bien. Estaré eternamente agradecido con el Medellín por todo lo que me brindó y los llevaré por siempre en mi corazón”, sostuvo el ex Equidad y Once Caldas.

2016 fue un año de crecimiento personal y futbolístico para Juan David Cabezas, en el que conoció un entorno y una ciudad diferente, vivió momentos complejos por su falta de ritmo, le costó ponerse a tono pero logró estar en un gran momento en dos finales. Creció, aprendió, celebró un título, disputó un torneo internacional con aceptable presentación, todo esto dejando en él un balance positivo.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1