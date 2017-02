'Es un honor y un privilegio ser el capitán del Mónaco': Falcao García

0







Radamel Falcao García es el hombre del momento en el fútbol europeo, sus goles lo han puesto en la mira de los periódicos del mundo y es el hombre clave del Mónaco para los octavos de final de la Champions, en la que enfrentará al Manchester City.

Este jueves, en el Instagram de la Liga de Campeones, el colombiano respondió algunas preguntas sobre su vida personal, que eran enviadas por los seguidores de todo el mundo.

“Siento que el equipo y el personal creen en mí. Gracias a ellos, me siento importante, y pueden encadenar partidos eficientes. El club también cuenta con una fe total en mí. Todo es cuestión de confianza y tiempo de juego, el resto sigue naturalmente. Estoy convencido de que sólo necesitaba tiempo de juego para marcar goles, eso es algo que no se olvida”, dijo Radamel.

Posteriormente, ‘el Tigre’ habló de su función como capitán del equipo, que le ha exigido más liderazgo y aprender francés para dirigirse a sus compañeros.

“Es un honor y un privilegio ser el capitán de este club. Me siento muy honrado de estar a la cabeza de este grupo de jugadores con talento y mentalidad adecuada. Esto es lo que me hace sentir orgulloso de ser su capitán. Trato de transmitir mi experiencia y todo lo que el fútbol me enseñó, y trato de responder a las necesidades de cada uno”, señaló.

Finalmente, el colombiano habló de la actualidad del equipo, que es líder de la Liga y que tendrá un difícil rival en la competencia más importante de Europa.

“Nuestro equipo es muy joven. Nuestros jugadores tienen talento, un nivel técnico increíble y son capaces de crear diferencias. El ambiente es fantástico: cuando los resultados siguen, es más fácil de trabajar. Pasamos tiempo de calidad juntos, todos los días, y nos aprovechamos de nuestro verano”, concluyó.

Además, el ‘tigre’ respondió a preguntas como su comida favorita, su ídolo en el fútbol, su mejor y peor momento en su carrera y otras.

