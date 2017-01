"El lunes se va a definir si juego o no en Trabzonspor": Rodallega

0







Hugo Rodallega es uno de los nombres que se repite con frecuencia en los titulares de los diarios deportivos en Turquía. El delantero colombiano es eco en el país europeo a causa de su posible fichaje por el Trabzonspor.

El caleño, de 31 años, vive un buen presente con el Akhisar Belediyespor, club también de esa nación, en el que con sus anotaciones y actuaciones se ganó el rótulo de figura. Hugo es muy amado y admirado por los hinchas de ese equipo.

En los medios de Turquía dan como un hecho su cesión del Akhisar y su vinculación con el Trabzonspor, escuadra en la que milita su compatriota Fabián Castillo.

Rodallega reveló en una breve comunicación con FUTBOLRED que sí ha tenido contactos con el Trabzonspor y que su fichaje por este conjunto podría darse en los próximos días.

“Estamos hablando, he tenido mucho acercamiento con el presidente de este equipo (Trabzonspor), me han demostrado su interés, pero por el momento, no hemos concretado nada. Al parecer ya hubo un acuerdo entre clubes y se está negociando la parte del contrato”, manifestó ‘Hugol’.

El exartillero de la Selección Colombia fue bastante enfático en decir que “mi representante estará viajando los próximos días a Turquía y se va a definir todo de aquí al lunes”.

Aunque su paso al Trabzonspor parece cuestión de horas, el exCali está concentrado totalmente en su presente en el Akhisar, con el que tendrá un nuevo partido en la Liga turca frente al Kayserispor, a las 5:30 de la mañana de este sábado, hora de Colombia.

“Por el momento, yo estoy con Ahkisar, sigo perteneciendo al equipo y este sábado tengo partido con ellos. Es cuestión de unos días para que se defina si voy o no al Trabzonspor”, cerró Rodallega.

Hugo, quien llegó en el 2015 a Akhisar, lleva en el actual campeonato 4 anotaciones en 17 partidos disputados.

