Dos históricos de México, en posiciones encontradas en el tema Osorio

Juan Carlos Osorio es y seguirá siendo el tema deportivo por predilección en México. El hecho de no clasificar a la final de la Copa Confederaciones, de seguir con las criticadas rotaciones, han intensificado las palabras de discordia y también las de apoyo.

Incluso, mientras que el seleccionado mexicano aspira a la tercera posición de la competición enfrentando este domingo a Portugal, siguen los buenos y los malos comentarios acerca de la gestión del técnico colombiano.

Este fin de semana, dos futbolistas históricos del ‘Tri’ se pronunciaron sobre el actual entrenador nacional. Claudio Suárez y Francisco Palencia dieron su concepto y quedó claro que sus posiciones son opuestas.

“Para escoger a un técnico debes pensar en una filosofía, en las características del futbolistas y con Osorio no hay una identidad, no sabemos a qué jugamos, yo no sé si sus decisiones de quitar o poner a un jugador son correctas, yo no comparto”, dijo el exdefensor Claudio Suárez, en declaraciones que recoge ‘récord’.

El ‘Emperador’, como era conocido en sus épocas de jugador, añadió: “Desde que Osorio asumió, no hemos visto una selección que juegue bien, ha sido por lapsos, contra Portugal se jugó un poco bien, después contra Nueva Zelanda se le complicó, vinieron los cambios y se ganó sufriendo, también México tuvo mucha suerte, y contra Alemania se vio, ellos fueron contundentes y no perdonaron”.

Por su parte, Francisco Palencia pidió apoyo al trabajo de Osorio. Además aseguró que Alemania, que le quitó el cupo a la final de la Confederaciones después de ganarle 4-1, tiene un equipo fuerte.

“Yo sigo pensando que tenemos un buen entrenador, tenemos buenos jugadores, pero también hay que saber que Alemania no era ni el equipo B, ni el equipo C' Eran unos jugadorazos y lo demostraron. Y no lo pongo como pretexto, simplemente Alemania tiene muy buenos jugadores y nos superaron como si hubiera habido o no rotaciones”.

Palencia defendió a Osorio y pidió paciencia y respaldo al trabajo del entrenador cafetero. “Al final de cuentas, solamente lo estamos criticando todo el rato, pero no lo dejamos trabajar, yo no he visto ninguna muestra de apoyo, de decirle: 'no pasa nada, vamos para adelante’”.

Juan Carlos Osorio seguirá trabajando para el equipo mexicano, que después de jugar por el tercer lugar de la Confederaciones, deberá atender la Copa de Oro y la Eliminatoria mundialista.

Redacción Futbolred