Contra Bayern Múnich, David Ospina recibió por primera vez cinco goles

“Escoger a David Ospina en la portería de Petr Cech fue un error”, decía el diario 'The Sun', misma opinión que publicaba 'The Mirror', e igual sensación de los críticos de 'BBC' y 'Sky'. No tiene un solo defensor el colombiano en este momento en los medios británicos.

Y es una pena pues a muchos de los mejores porteros del mundo les han convertido cinco y más goles, y en muchos casos la crítica no se va encima sólo de él sino que habla de las fallas de todo el sistema defensivo.

No es el caso de Ospina, quien además ha tenido pocos defensores desde que dejó el Niza para fichar por el prestigioso pero no siempre ganador Arsenal, de Arsene Wegner.

Y es que revisando los números de Ospina, en 12 temporada como profesional jamás le hicieron cinco tantos. No pasó en los partidos que ha jugado por Liga: 22 partidos en la Premier, 189 con Niza en Francia. Es más, en 111 partidos que jugó con Atlético Nacional nunca vivió lo que le pasó en Múnich.

Tampoco en los nueve de Copa con Arsenal o los cinco con Niza, ni en los 13 partidos de Champions League con los ‘gunners’ o dos de Europa League con los franceses.

Y valdría ir más allá: en selecciones Colombia, contando los equipos juveniles y de mayores, tampoco le anotaron de esa manera. ¡Y son 72 partidos!

Nadie rescata que sin Ospina en la puerta, la humillación que le habría propinado el Bayern Múnich de Ancelotti al Arsenal del discutido Wenger hubiera sido de antología. ¿Tiene culpa en el segundo, de Lewandowski? Puede ser. ¿Y de los otros cuatro? Nadie habla de la falla masiva de marca, por supuesto.

Así que si usted siente que tiene un mal día, no se imagina el día, ni la semana por la que atraviesa el buen David Ospina. Una pena que la convocatoria a la Selección todavía se demora un mes, porque ese bálsamo sí que le vendría bien.

